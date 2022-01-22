警演練防搶聲東擊西 破獲賭客「拚經濟」不顧防疫

警方破獲地下麻將館涉嫌賭博。（記者劉慶侯翻攝）

2022/01/22 11:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警萬華分局，20日在西昌街派出大批員警進行銀行防搶演練，在此同時，鬆懈臨近鎖定的地下麻將賭場防衛心，突襲臨檢查獲賭客35名、現場李姓負責人1名，由於許多賭客都未實名制和戴口罩防護，均被依法究辦。

萬華分局是鑑於農曆年節將近，各種經濟活動熱絡也帶動金融機構大量現金流動，警方於是執行「111年節安工作」，20日下午4時結合轄內華泰銀行萬華分行辦理金融機構防搶暨攔截圍捕演練。

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現場由偵查隊員警佩戴面具扮演搶匪，過程逼真，甚至引起民眾在臉書地方社團貼文，直呼「銀行好像發生搶案，裡面還開槍，蹦一聲好大聲，還拉了黃色封鎖線，嚇死我了………近看才發現是在做防搶演練」，引起網友迴響與討論。

於此同時，警方調集數十名警力在不到100公尺外的西昌街準備查緝賭場，表面上是以棋牌社、麻將館，以休閒娛樂為名，實則提供場所供賭客在內賭博，再藉清潔費名義收取抽頭金，大發「過年財」。

警方利用演練機會，鬆懈鎖定的麻將休閒館防衛心，當場查獲賭客35名、現場李姓負責人1名、查扣抽頭金5千餘元、賭資19萬餘元及點數卡、賭具一批。

翌（21）日警方也在長沙街上一處棋牌社，查獲賭客12名、現場張姓負責人1名、查扣抽頭金4萬餘元、賭資13萬餘元及賭具一批。

員警在查緝地下賭場過程中，發現許多賭客不僅未完整配戴口罩，更未進行實聯制，完全無視染疫風險，依規定將違規民眾蒐證抄登身分後，報請主管機關依法裁罰，2名負責人及47名賭客均依刑法賭博罪送辦。

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