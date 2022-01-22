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    幹員突擊引賭客慌張 開錯門引「警」入室

    三峽警方查獲職業賭場，2名負責人及22名賭客全數就逮。（警方提供）

    三峽警方查獲職業賭場，2名負責人及22名賭客全數就逮。（警方提供）

    2022/01/22 15:12

    〔記者翁聿煌／新北報導〕年節將至，賭場想要趁機大撈一筆卻GG了！新北市三峽警方凌晨冒著大雨，在暗夜裡由霹靂幹員破門突襲，一舉搗破鶯歌區一處職業賭場，賭場入口機關重重，警方破門時就已驚動場內，賭客驚慌竄逃時，還剛好為員警開了最裡頭的一道門，共查獲賭場負責人潘姓及黃姓2人及賭客22人，賭資58萬7千5百元。

    三峽警方表示，在日前接獲線報藏匿鶯歌區一處社區大樓一樓有職業賭場，時有賭客出沒，警方經過連日蒐證發現，檢舉地址確實出入混雜，且有多重鐵門把關，警方不敢貿然行動，在相關事證蒐集完整後，向新北地方法院聲請搜索票獲准，22日向市警局申請警力支援。

    凌晨1時許由保安警察大隊5名霹靂小組幹員，率先搗破最外側兩道鐵門順利進入賭場，一舉查獲2名賭場負責人及賭客22人，並查扣賭資47萬4千1百元、抽頭金11萬3千4百元、賭具天九牌3副、監視器鏡頭1支及查獲一級毒品海洛因1小包、注射針頭1支。

    警方表示，賭場負責人潘姓（男、59年次）及黃姓（男、72年次）兩人警覺性相當高，除設有3道鐵門掩護外，並裝設監視器過濾賭客及隨時監看有無員警靠近，以躲避警方查緝，但最終仍躲不過員警迅速破門查緝行動。

    查緝過程中一名吳姓女賭客（72年次）見警方攻堅進入，將隨身攜帶毒品海洛因藏在沙發縫隙中，被眼尖員警發現，吳女在警詢中亦不否認持有吸食毒品，警詢後另將吳女依毒品危害防制條例移送偵辦。

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    警方在賭場內查扣賭資58萬7千5百元及毒品。（警方提供）

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