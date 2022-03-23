為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    違章公寓廚房大賭天九牌 新北公安小組全拆光

    高姓男子租下新北市蘆洲一處違章，大開天九賭場，警方查獲賭場後，啟動第三方警政」，業者趕在今天拆除。（記者吳仁捷翻攝）

    高姓男子租下新北市蘆洲一處違章，大開天九賭場，警方查獲賭場後，啟動第三方警政」，業者趕在今天拆除。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/03/23 14:22

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市高姓男子到蘆洲公寓違章廚房大開天九牌賭場被警方查獲，蘆洲警方通報公安聯合稽查小組，認定違章從廚房外延伸至戶外空地，公安小組今天當場強制拆除，整間30坪建築拆得精光，讓屋主只能看著被拆光的違章興嘆。

    蘆洲警方日前在蘆洲區九芎街一棟公寓1樓廚房後方加蓋鐵皮屋查獲職業大賭場，警方逮捕高姓主嫌，報請新北市公安聯合稽查小組稽查，認定違章建築事實明確，未免受罰，屋主今日已自行僱工拆除。

    警方今年1月24日凌晨2時許，在蘆洲區九芎街某公寓大樓1樓加蓋鐵皮屋內，查獲高姓男子意圖營利租用該處作為賭博場所，現場查扣天九牌、骰子、帳冊、點鈔機、監視器（主機、鏡頭、螢幕等）、9萬2600元抽頭金元及18萬9500元賭資，將高嫌及29名賭客分依賭博罪嫌，及違反社會秩序維護法送辦。

    蘆洲警方案發後，提報新北市公共安全聯合稽查小組聯合稽查，發現高嫌為掩人耳目，選在公寓大樓內加蓋鐵皮屋，供賭客使用；經聯合稽查確認為加蓋違章建築潛藏公共安全危險，為免該處再淪為治安死角，隨即列為優先拆除目標，但屋主今天趕在拆除期限前，也已自行拆除。

    高姓男子租下新北市蘆洲一處違章，大開天九賭場，警方查獲賭場後，啟動第三方警政」，業者趕在今天拆除。（記者吳仁捷翻攝）

    高姓男子租下新北市蘆洲一處違章，大開天九賭場，警方查獲賭場後，啟動第三方警政」，業者趕在今天拆除。（記者吳仁捷翻攝）

    高姓男子租下新北市蘆洲一處違章，大開天九賭場，警方查獲賭場後，啟動第三方警政」，業者趕在今天拆除。（記者吳仁捷翻攝）

    高姓男子租下新北市蘆洲一處違章，大開天九賭場，警方查獲賭場後，啟動第三方警政」，業者趕在今天拆除。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    太太不回家煮飯 人夫氣炸檢舉「菜籃族賭場」
    2020/05/29 23:18

    太太不回家煮飯 人夫氣炸檢舉「菜籃族賭場」
    台東民宅新春開賭 警方圍逮 賭客驚慌竄逃
    2019/02/07 13:14

    台東民宅新春開賭 警方圍逮 賭客驚慌竄逃

    升息下的穩中求勝法
    天九賭場遭查獲 賭客嚇到跳窗逃
    2018/10/28 16:31

    天九賭場遭查獲 賭客嚇到跳窗逃
    蘆竹警拂曉出擊 搗破大型天九牌賭場逮捕81人
    2018/09/05 23:09

    蘆竹警拂曉出擊 搗破大型天九牌賭場逮捕81人

    聯邦數位帳戶 活存最高2.5%優利
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播