違章公寓廚房大賭天九牌 新北公安小組全拆光

高姓男子租下新北市蘆洲一處違章，大開天九賭場，警方查獲賭場後，啟動第三方警政」，業者趕在今天拆除。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/23 14:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市高姓男子到蘆洲公寓違章廚房大開天九牌賭場被警方查獲，蘆洲警方通報公安聯合稽查小組，認定違章從廚房外延伸至戶外空地，公安小組今天當場強制拆除，整間30坪建築拆得精光，讓屋主只能看著被拆光的違章興嘆。

蘆洲警方日前在蘆洲區九芎街一棟公寓1樓廚房後方加蓋鐵皮屋查獲職業大賭場，警方逮捕高姓主嫌，報請新北市公安聯合稽查小組稽查，認定違章建築事實明確，未免受罰，屋主今日已自行僱工拆除。

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警方今年1月24日凌晨2時許，在蘆洲區九芎街某公寓大樓1樓加蓋鐵皮屋內，查獲高姓男子意圖營利租用該處作為賭博場所，現場查扣天九牌、骰子、帳冊、點鈔機、監視器（主機、鏡頭、螢幕等）、9萬2600元抽頭金元及18萬9500元賭資，將高嫌及29名賭客分依賭博罪嫌，及違反社會秩序維護法送辦。

蘆洲警方案發後，提報新北市公共安全聯合稽查小組聯合稽查，發現高嫌為掩人耳目，選在公寓大樓內加蓋鐵皮屋，供賭客使用；經聯合稽查確認為加蓋違章建築潛藏公共安全危險，為免該處再淪為治安死角，隨即列為優先拆除目標，但屋主今天趕在拆除期限前，也已自行拆除。

高姓男子租下新北市蘆洲一處違章，大開天九賭場，警方查獲賭場後，啟動第三方警政」，業者趕在今天拆除。（記者吳仁捷翻攝）

高姓男子租下新北市蘆洲一處違章，大開天九賭場，警方查獲賭場後，啟動第三方警政」，業者趕在今天拆除。（記者吳仁捷翻攝）

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