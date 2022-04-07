「台灣民政府」秘書長欠稅2.59億 17筆土地減價拍賣

「台灣民政府」前秘書長林志昇17筆土地減價拍賣。（法務部行政執行署宜蘭分署提供）

2022/04/07 10:50

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕生前涉虛構美國軍政府將接管台灣吸金超過7億元遭起訴的「台灣民政府」前秘書長林志昇，1985年來陸續積欠稅款達約2億5957萬，法務部行政執行署宜蘭分署拍賣17筆土地，有興趣的民眾，4月11日可至宜蘭分署基隆行政執行官辦公室現場投標。

宜蘭分署表示，林志昇1985年起陸續滯納綜合所得稅，合計2億5468萬9489元，2006年起陸續滯納地價稅488萬2565元，宜蘭分署受台北分署囑託執行，其未繳納稅額合計2億5957萬2054元。

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宜蘭分署指出，林志昇2019年間去世，但依法仍就其個人所有位於新北市萬里區中萬里加投段龜吼小段135地號等17筆土地進行拍賣；這些土地位於新北市萬里區知名社區「比佛利山莊」內，藏身隱秘的山林間，且鄰近翡翠灣，可眺望海景，土地持分均為全部，有意投標者可至法務部行政執行署全球資訊網或宜蘭分署全球資訊網查詢。

宜蘭分署說，這17筆土地，是特別變賣程序後經移送機關申請之減價拍賣，也就是俗稱的第四次拍賣，價格已至本次拍賣最低價，有興趣者4月11日可至宜蘭分署基隆行政執行官辦公室現場投標（地址︰基隆市中正區義三路9號1樓）。

林志昇涉嫌虛構美國軍政府將接管台灣吸金超過7億元，桃園地檢署2019年7月依組織犯罪防制條例、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌提起公訴，不過，同年11月林志昇在桃園市住處摔倒送醫，人雖救回，但情況惡化過世，而其涉案部分，桃園地方法院依規定不受理。

台灣民政府秘書長林志昇17筆土地位於新北市萬里區，可眺望海景。（法務部行政執行署宜蘭分署提供）

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