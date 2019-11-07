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吸金7億遭起訴 「台灣民政府」祕書長林志昇在家自跌亡

吸金7億元的「台灣民政府」祕書長林志昇，驚傳在家跌倒致顱內出血，昨（6日）晚離世。（資料照）

吸金7億元的「台灣民政府」祕書長林志昇，驚傳在家跌倒致顱內出血，昨（6日）晚離世。（資料照）

2019-11-07 12:46:10

〔即時新聞／綜合報導〕涉嫌虛構美國軍政府將接管台灣，吸金7億元的「台灣民政府」祕書長林志昇，驚傳在家跌倒致顱內出血，昨（6日）晚離世，桃園檢警將進一步相驗。

綜合媒體報導，現年68歲的林志昇，涉嫌自2011年起宣稱美國軍政府將接管台灣，發行要價1千至6千元的身分證和行照駕照，還稱可以以1台幣兌換1美元，瘋狂吸金7億元，林於2018年7月，同台灣民政府5位幹部，被桃園地檢署依涉嫌組織犯罪、詐欺及洗錢罪起訴，最後以3000萬元交保，限制出境，每晚8點前需向在地派出所報到。

不料傳出，林志昇在本月2日，在桃園住家跌倒，狀況持續惡化，到院時幾近沒有生命跡象，僅靠插管維持呼吸，4日拔管返回住處，在6日晚間離世。

醫院診斷證明書上寫著顱內出血，且左耳因摔倒有外傷，屬意外死亡，儘管死者家屬對於林志昇死因沒有意見，但檢警為求謹慎，決定進行相驗。

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