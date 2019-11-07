為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台灣民政府林志昇死亡 涉吸金案部分法院將不受理

台灣民政府秘書長林志昇（中）死亡，他涉嫌吸金案件法院將不受理。（資料照）

台灣民政府秘書長林志昇（中）死亡，他涉嫌吸金案件法院將不受理。（資料照）

2019-11-07 14:39:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「台灣民政府」祕書長林志昇涉嫌虛構美國軍政府將接管台灣吸金超過7億元，桃園地檢署7月間將他依組織犯罪防制條例、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌提起公訴，桃園地方法院指出，因林志昇死亡，他涉案部分將不受理，但因同案仍有林妻林梓安等被告，仍會進行審判。

桃園地檢署今天相驗後指出，林志昇因為在家中跌倒，導致外傷性顱內出血、中樞神經衰竭死亡。

桃檢7月間雖已起訴林志昇，但案件尚未審結，桃園地方法院指出，林志昇涉案部分，法院將不受理，但桃檢起訴林志昇涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌的案件，仍有林梓安等被告，將會繼續審理。

至於林志昇被檢方查扣的1億3000萬元現金等財產，將由合議庭認定是否為不法所得，桃園地方法院指出，若合議庭認定1億3000萬元等財產為不法所得，將會發還給被害人，若合議庭未認定1億3000萬元等財產為不法所得，將視為林志昇遺產返還，被害人可再經由民事訴訟等途徑追償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
學貸政府幫你繳、18歲就送房... 逾百人控民政府詐欺
2019-05-21 12:08

學貸政府幫你繳、18歲就送房... 逾百人控民政府詐欺
台灣民政府秘書長派出所簽到 強調不是詐騙集團
2018-10-04 22:41

台灣民政府秘書長派出所簽到 強調不是詐騙集團
台南房市熱潮 全靠【聯上康橋】

台南房市熱潮 全靠【聯上康橋】
台灣民政府秘書長林志昇夫妻交保 晚間向派出所報到
2018-10-03 22:17

台灣民政府秘書長林志昇夫妻交保 晚間向派出所報到
案情擴大 「台灣民政府」不只被告吸金 另被控違反國安法
2018-05-14 12:01

案情擴大 「台灣民政府」不只被告吸金 另被控違反國安法

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播