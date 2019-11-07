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台灣民政府林志昇死亡 涉吸金案部分法院將不受理
2019-11-07 14:39:14
〔記者周敏鴻／桃園報導〕「台灣民政府」祕書長林志昇涉嫌虛構美國軍政府將接管台灣吸金超過7億元，桃園地檢署7月間將他依組織犯罪防制條例、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌提起公訴，桃園地方法院指出，因林志昇死亡，他涉案部分將不受理，但因同案仍有林妻林梓安等被告，仍會進行審判。
桃園地檢署今天相驗後指出，林志昇因為在家中跌倒，導致外傷性顱內出血、中樞神經衰竭死亡。
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桃檢7月間雖已起訴林志昇，但案件尚未審結，桃園地方法院指出，林志昇涉案部分，法院將不受理，但桃檢起訴林志昇涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌的案件，仍有林梓安等被告，將會繼續審理。
至於林志昇被檢方查扣的1億3000萬元現金等財產，將由合議庭認定是否為不法所得，桃園地方法院指出，若合議庭認定1億3000萬元等財產為不法所得，將會發還給被害人，若合議庭未認定1億3000萬元等財產為不法所得，將視為林志昇遺產返還，被害人可再經由民事訴訟等途徑追償。