為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女軍醫烏克蘭人道救援…60歲單身男被勸投資臨櫃開戶等億元入帳

    陳男表示只要開戶，馬上就會有1億元匯入，引起保七員警與台銀行員的注意。（記者陳賢義翻攝）

    陳男表示只要開戶，馬上就會有1億元匯入，引起保七員警與台銀行員的注意。（記者陳賢義翻攝）

    2022/04/07 09:33

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東60歲單身陳姓男子掉落網路交友陷阱，不敵1名佯稱在烏克蘭行醫支援人道救援的加拿大女軍醫，以甜言蜜語攻勢而淪陷，臨櫃開戶且告知行員立刻就會有億元入帳，行員驚覺有詐，旋即通報派駐台銀的保七員警前來關心，不斷舉例解說，陳男才恍然大悟這是一場假美女醫生的交友詐騙，愚人節遇詐直呼太傻了。

    「晚上好，老公，你今天好嗎？」，假女醫誆稱目前在烏克蘭支援人道救援，發現因為烏俄戰爭，未來俄國石油可能要用比特幣才能購買，比特幣一定會大漲，要求陳男提供帳戶，她便匯進台幣1億元（約450萬加幣）至帳戶，2人一起投資比特幣，未來獲利各半。

    陳男不疑有他，愚人節當日立即台銀台東分行準備開戶，因不斷在櫃檯前低頭滑手機，又說只要開戶，馬上就會有1 億元會匯進來，引起陳姓女行員注意，並通報派駐行保七員警彭成瑜、蔡德明前來關心了解。保七員警不斷勸說，天下沒有只要開戶就會有一億元掉下來的好康。烏俄戰爭是真的，但美女照片是假的，女醫生也是假的，千萬別上當。

    保警勸阻陳男交出帳戶，告知一交出就會被當作詐騙集團的人頭工具，以後法院會跑不完，還不斷拿出案例說明，陳男才恍然大悟這是一場假女醫的交友詐騙，連聲感謝，全案送由轄區警所繼續追查幕後詐騙集團。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    假女醫生假藉烏俄戰爭，以投資比特幣會有高獲利騙取陳男帳戶，保七警與行員聯手解說勸阻。（記者陳賢義翻攝）

    假女醫生假藉烏俄戰爭，以投資比特幣會有高獲利騙取陳男帳戶，保七警與行員聯手解說勸阻。（記者陳賢義翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    交友軟體正妹求買電腦 8旬玩咖老翁「贊助」險遭騙
    2022/04/06 21:44

    交友軟體正妹求買電腦 8旬玩咖老翁「贊助」險遭騙
    南投破獲越南移工地下匯兌案 1主嫌落網不法獲利200萬
    2022/04/06 13:47

    南投破獲越南移工地下匯兌案 1主嫌落網不法獲利200萬

    抗通膨選好宅 富宇哈佛苑學區保值佳
    假造《自由時報》網頁 冒名投資加密貨幣 蔡宏圖提告
    2022/04/05 18:23

    假造《自由時報》網頁 冒名投資加密貨幣 蔡宏圖提告
    又來了！假造《自由時報》網頁 打「蔡宏圖」名號詐騙投資
    2022/04/04 21:40

    又來了！假造《自由時報》網頁 打「蔡宏圖」名號詐騙投資

    Gogoro Supersport 開啟二輪族智駕時代
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播