女軍醫烏克蘭人道救援…60歲單身男被勸投資臨櫃開戶等億元入帳
2022/04/07 09:33
〔記者陳賢義／台東報導〕台東60歲單身陳姓男子掉落網路交友陷阱，不敵1名佯稱在烏克蘭行醫支援人道救援的加拿大女軍醫，以甜言蜜語攻勢而淪陷，臨櫃開戶且告知行員立刻就會有億元入帳，行員驚覺有詐，旋即通報派駐台銀的保七員警前來關心，不斷舉例解說，陳男才恍然大悟這是一場假美女醫生的交友詐騙，愚人節遇詐直呼太傻了。
「晚上好，老公，你今天好嗎？」，假女醫誆稱目前在烏克蘭支援人道救援，發現因為烏俄戰爭，未來俄國石油可能要用比特幣才能購買，比特幣一定會大漲，要求陳男提供帳戶，她便匯進台幣1億元（約450萬加幣）至帳戶，2人一起投資比特幣，未來獲利各半。
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陳男不疑有他，愚人節當日立即台銀台東分行準備開戶，因不斷在櫃檯前低頭滑手機，又說只要開戶，馬上就會有1 億元會匯進來，引起陳姓女行員注意，並通報派駐行保七員警彭成瑜、蔡德明前來關心了解。保七員警不斷勸說，天下沒有只要開戶就會有一億元掉下來的好康。烏俄戰爭是真的，但美女照片是假的，女醫生也是假的，千萬別上當。
保警勸阻陳男交出帳戶，告知一交出就會被當作詐騙集團的人頭工具，以後法院會跑不完，還不斷拿出案例說明，陳男才恍然大悟這是一場假女醫的交友詐騙，連聲感謝，全案送由轄區警所繼續追查幕後詐騙集團。