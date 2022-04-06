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    南投破獲越南移工地下匯兌案 1主嫌落網不法獲利200萬

    南投警方就越南移工地下匯兌詐騙案深入調查情形。（南投警分局提供）

    南投警方就越南移工地下匯兌詐騙案深入調查情形。（南投警分局提供）

    2022/04/06 13:47

    〔記者謝介裕／南投報導〕假防疫真詐騙案又一樁！南投警分局今日宣布偵破1起越南籍阮姓嫌犯騙自己同鄉人的詐騙案，除了以「快速、低手續費、較優渥匯率」為噱頭，吸引有匯款需求的移工交付大量金額外，還以防疫為由提供到宅服務取信被害人，據警方掌握的事證，受害人遍及台中、南投、彰化等中部地區，獲取的不法暴利至少逾新台幣200萬元，訊後依違反銀行法、詐欺等罪嫌移送法辦。

    警方指出，阮姓嫌犯居無定所，且詐騙手法相當高招，得知台灣最近本土疫情升溫，佯稱避免群聚染疫風險，還提供「到府收款」服務，直接到被害人的工作地點、移工宿舍等處收取款項，令被害人覺得十分貼心，直到接到家鄉親友來電，才知道辛苦儲蓄的血汗錢已經被地下匯兌集團騙走，而非如期到家鄉親友的帳戶，始知受騙，才向警方報案。

    南投警分局接獲報案後，立即成立專案小組積極偵辦，雖犯嫌狡猾無法確定其住處，但最後仍逃不過警方的法眼，在比對分析上百支監視器影像後，專案小組推測犯嫌可能出沒時間、地點，兵分多路於犯嫌可能住處及行經地點埋伏，最終在台中市將外出要買早餐的阮姓犯嫌逮捕到案。

    據調查，阮嫌在犯案過程中，便抓住人性貪便宜的弱點，如台幣與越南盾目前貨幣匯率換算約1比1300元，嫌犯起初會以1比1500元優惠同鄉移工，待被害人吃到甜頭，要透過地下匯兌匯出大筆金額時，嫌犯便抓準此時機將錢侵占據為己有，等到越南家鄉親友回報未收到款項時，犯嫌早已逃之夭夭，因此警方呼籲被害人絕不能有自認倒楣的心態，更應勇於出面指認，讓嫌犯獲得應有的處罰。

    南投警分局長潘仕能說，本分局轄區涵蓋南崗工業區，外籍移工人數約6400多人，為防範外籍移工聚集滋事，分局規劃每週至轄內外籍移工商店、小吃部及移工易聚集處所進行臨檢及犯罪預防宣導，並提醒移工若有跨境匯款需求，應循合法管道申請，才可避免類似受騙意外發生，警方也會持續秉持「向上溯源追查、向下刨根鏟除」的原則打擊犯罪，以保障人民生命及財產安全。

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