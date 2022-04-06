交友軟體正妹求買電腦 8旬玩咖老翁「贊助」險遭騙

警方向協助阻止詐騙的富邦商業銀行大同分行頒獎答謝。（記者劉慶侯翻攝）

2022/04/06 21:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕83歲楊姓老翁玩時下流行的交友配對軟體，見大眼辣妹照片一時動心搭訕，竟被對方哄騙說因工作需要買電腦，想要「大哥哥贊助」；楊翁人雖高齡但行動迅速，興高彩烈跑去銀行要匯款15萬元，還好被行員和警方及時勸阻，才沒有損失棺材老本。

北市警大同分局民族路派出所日前接獲轄區內的富邦商業銀行大同分行通報，表示行內一名老翁疑似遭到詐騙想匯款，所以要求警方到場提供協助，巡邏警員林長暘隨即趕往現場查看。

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警方詢問下，楊翁表示他在交友軟體Tinder上，發現有位張貼大頭照的女子容貌美麗，讓他非常動心，雙方聊天時相談甚歡，便要求能否更進一步認識或見面。

期間，對方轉而向楊翁訴說她因家裡經濟狀況欠佳，鑒於工作需求須購置電腦設備，但手頭現金不足想向楊翁借錢，他為博取對方信任，隨即至銀行想臨櫃匯款15萬元至指定帳戶。

警方聽完楊翁供述後，立判是詐騙案件，隨即提供各種案例告知對方應是受到欺詐，這才終於打消楊翁的各種幻想，讓他失望又氣餒地離開銀行。

警方表示，民眾凡是在網路通訊或交友軟體如FB、IG、Tinder、Omi、Paktor、Sweetring等，看到長相姣好或帥氣網友傳來相關借款或交付任何財物的訊息，請勿輕信並應立即撥打165反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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