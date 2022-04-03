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    首頁　>　社會

    「假檢警」二詐7旬婦220萬 警逮獲未成年車手送辦

    3月29日下午，雙城所所長徐彪峻率領6名員警在中央公園周邊埋伏，待車手收下吳婦的假鈔後，立即圍捕、上銬逮人。（記者闕敬倫翻攝）

    3月29日下午，雙城所所長徐彪峻率領6名員警在中央公園周邊埋伏，待車手收下吳婦的假鈔後，立即圍捕、上銬逮人。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/04/03 00:26

    〔記者闕敬倫／新北報導〕17歲齊姓少年接受詐騙集團指示，今年2月期間以「假檢警通知」手法，二度詐騙新北新店區一名73歲吳姓老婦，得手220萬元，後續吳婦求證相關公部門求證，才驚覺遭詐；警方獲報立即策劃埋伏，在齊姓少年第三次與吳婦面交，當場人贓俱獲，警訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

    今年2月10日及18日，詐騙集團鎖定家住新店的吳婦，佯稱她身份遭人冒用涉及刑案，要求監管金流，吳婦2天分別從銀行提領100萬及120元，拿到富貴街中央公園交給假冒警員的車手齊姓少年。

    吳婦交錢後越想越不對勁，陸續與檢警相關單位查證，才恍然發現自己受騙，上月18日憤而到新店警分局雙城派出所報案，沒想到在當天晚間，詐騙集團竟食髓知味，第三度聯絡吳婦，意圖再行騙取財，警方得知後將計就計，要求吳婦配合歹徒，邀約面交給錢。

    3月29日下午1時許，雙城所所長徐彪峻率領6名員警在中央公園周邊埋伏，待車手齊姓少年收下吳婦的假鈔後，立即圍捕、上銬逮人，帶回所內訊問。

    警方調查，齊少來自桃園地區，國中畢業後沒有繼續升學，本次擔任車手面交拿錢，身上放有集團提供的手機一支、偽造的法院公文一張，研判後面有更多同夥，全案訊後依詐欺罪嫌移送台北地檢偵辦。

    警方調查，車手齊姓少年來自桃園地區，擔任車手面交拿錢，遭逮時身上放有集團提供的手機一支、偽造的法院公文一張。（記者闕敬倫翻攝）（記者闕敬倫攝）

    警方調查，車手齊姓少年來自桃園地區，擔任車手面交拿錢，遭逮時身上放有集團提供的手機一支、偽造的法院公文一張。（記者闕敬倫翻攝）（記者闕敬倫攝）

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