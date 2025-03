「1個南投縣」原地打轉！世界最大冰山變陀螺 脫困北漂

2024/12/15 00:35

首次上稿 00:35

更新時間 06:43

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕世界上最大冰山「A23a」1986年從南極冰棚崩落,擱淺在南極洲海岸線外長達30多年後,2020年開始緩慢移動,去年底終於加速漂離,卻遇到漩渦「原地打轉」幾個月,現在已「重獲自由」,又開始北漂。

請繼續往下閱讀...

根據BBC報導,「A23a」目前面積約3800平方公里。這約一個南投縣大,比新北市大差不多2倍。冰山厚度達400公尺,重量近億萬噸。

它本來卡在南冰洋威德爾海(Weddell Sea),2020走「冰山巷」漂過南極半島東側。今年春季以來,它在南奧克尼群島(South Orkney Islands)遇到「泰勒柱(Taylor Column)」,成了「世界最大陀螺」原地打轉。

DO YOU WANT TO BREAK FREE!?



Well, you’re not alone - Iceberg #A23a, the world’s largest and oldest #iceberg, is on the move!



Learn how it escaped ????https://t.co/MQHd8TfVSL pic.twitter.com/G3J0U2KfFz