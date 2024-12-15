為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    「1個南投縣」原地打轉！世界最大冰山變陀螺 脫困北漂

    哥白尼Sentinel-3衛星2023年11月15日拍下的世界上最大冰山「A23a」。（法新社檔案照）

    哥白尼Sentinel-3衛星2023年11月15日拍下的世界上最大冰山「A23a」。（法新社檔案照）

    2024/12/15 00:35

    首次上稿 00:35
    更新時間 06:43

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕世界上最大冰山「A23a」1986年從南極冰棚崩落，擱淺在南極洲海岸線外長達30多年後，2020年開始緩慢移動，去年底終於加速漂離，卻遇到漩渦「原地打轉」幾個月，現在已「重獲自由」，又開始北漂。

    面積相當「1個南投縣」 厚達400米

    根據BBC報導，「A23a」目前面積約3800平方公里。這約一個南投縣大，比新北市大差不多2倍。冰山厚度達400公尺，重量近億萬噸。

    它本來卡在南冰洋威德爾海（Weddell Sea），2020走「冰山巷」漂過南極半島東側。今年春季以來，它在南奧克尼群島（South Orkney Islands）遇到「泰勒柱（Taylor Column）」，成了「世界最大陀螺」原地打轉。

    英國南極調查局（British Antarctic Survey，BAS）13日發新聞稿宣布，「A23a」又開始北漂了！BAS海洋學家、OCEAN:ICE計畫共同負責人Andrew Meijers博士說，看到「A23a」再度漂流，真的令人興奮。他們會持續觀察，它是否會走南極洲其他崩解的大型冰山相同路線。更重要的是，研究這對當地生態系統會產生什麼影響。

    一般研判，「A23a」最終會離開南冰洋，進入大西洋，遇到溫暖的海水，分裂、融化。

    世界上最大冰山「A23a」今年1月狀況。（法新社檔案照）

    世界上最大冰山「A23a」今年1月狀況。（法新社檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播