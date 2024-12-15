「1個南投縣」原地打轉！世界最大冰山變陀螺 脫困北漂

哥白尼Sentinel-3衛星2023年11月15日拍下的世界上最大冰山「A23a」。（法新社檔案照）

2024/12/15 00:35

首次上稿 00:35

更新時間 06:43

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界上最大冰山「A23a」1986年從南極冰棚崩落，擱淺在南極洲海岸線外長達30多年後，2020年開始緩慢移動，去年底終於加速漂離，卻遇到漩渦「原地打轉」幾個月，現在已「重獲自由」，又開始北漂。

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面積相當「1個南投縣」 厚達400米

根據BBC報導，「A23a」目前面積約3800平方公里。這約一個南投縣大，比新北市大差不多2倍。冰山厚度達400公尺，重量近億萬噸。

它本來卡在南冰洋威德爾海（Weddell Sea），2020走「冰山巷」漂過南極半島東側。今年春季以來，它在南奧克尼群島（South Orkney Islands）遇到「泰勒柱（Taylor Column）」，成了「世界最大陀螺」原地打轉。

DO YOU WANT TO BREAK FREE!?



Well, you’re not alone - Iceberg #A23a, the world’s largest and oldest #iceberg, is on the move!



Learn how it escaped ????https://t.co/MQHd8TfVSL pic.twitter.com/G3J0U2KfFz — British Antarctic Survey ???? （@BAS_News） December 13, 2024

英國南極調查局（British Antarctic Survey，BAS）13日發新聞稿宣布，「A23a」又開始北漂了！BAS海洋學家、OCEAN:ICE計畫共同負責人Andrew Meijers博士說，看到「A23a」再度漂流，真的令人興奮。他們會持續觀察，它是否會走南極洲其他崩解的大型冰山相同路線。更重要的是，研究這對當地生態系統會產生什麼影響。

一般研判，「A23a」最終會離開南冰洋，進入大西洋，遇到溫暖的海水，分裂、融化。

世界上最大冰山「A23a」今年1月狀況。（法新社檔案照）

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