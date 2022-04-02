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    首頁　>　社會

    詐團仿本報網頁誘投資 婦人誤信遭詐萬元美金

    「假投資詐騙」猖獗，去年初開始就有不法份子仿冒本報網頁傳遞不實報導，虛構名人投資線上交易獲利無數等話術，誘騙民眾投資虛擬貨幣詐財，本報獲悉後自去年開始至上個月，先後陸續多次向刑事局報案。（刑事局提供）

    「假投資詐騙」猖獗，去年初開始就有不法份子仿冒本報網頁傳遞不實報導，虛構名人投資線上交易獲利無數等話術，誘騙民眾投資虛擬貨幣詐財，本報獲悉後自去年開始至上個月，先後陸續多次向刑事局報案。（刑事局提供）

    2022/04/02 17:21

    本報多次澄清 持續報警處理

    〔記者邱俊福／台北報導〕「假投資詐騙」猖獗，去年初開始就有不法份子仿冒本報網頁傳遞不實報導，虛構名人投資線上交易獲利無數等話術，誘騙民眾投資虛擬貨幣詐財，本報獲悉後自去年開始至上個月，先後陸續多次向刑事局報案，同時透過新聞報導方式，對外嚴正聲明，提醒民眾勿上當，但仍有民眾因此受騙，上月初一名楊姓家庭主婦誤信報導內容，遭誘騙註冊假投資網站詐走萬元美金。

    刑事局陸續接獲本報報案後追查這些假網頁IP，發現分布在德國、法國與美國等多個國家，僅能透過國際組織或司法互助方式調閱相關資料查察，但為避免有民眾受騙，刑事局追查同時，都立即採取阻斷網頁方式先行處理。

    此外，刑事局查察民眾接到的不法分子詐騙電話來源，發現發話端在菲律賓，不排除詐騙話務機房都隱身境外行騙，也增加查緝的困難。

    上月初，雲林縣一名年約50歲的楊姓家庭主婦，在家中使用手機時，看到一篇專訪臺灣知名米其林主廚的新聞報導，內容提到其投資加密貨幣的致富秘訣，網頁中還有多位網友留下評論。

    楊女便透過網頁連結到自動交易程式的投資網站，留下聯絡電話，不久就收到一通「＋」號開頭的投資專員來電，要求她先註冊帳號，隨後陸續用信用卡刷卡美金1萬元投資。不料3天後，楊女打算申請提領投資款項，才發現根本無法提領，當初看到的專訪，完全是無中生有的假新聞網站，始知受騙。

    刑事局提醒，如果看到類似的新聞網頁，可透過分辨網頁的網址，就能看出山寨新聞的網址與官方網址明顯不同，且山寨新聞網頁不管怎麼點選，都只會連進投資網站，非常可疑，另外對「＋」號開頭的來電，更要提高警覺。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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