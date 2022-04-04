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    又來了！假造《自由時報》網頁 打「蔡宏圖」名號詐騙投資

    又有歹徒假造《自由時報》網頁，投放廣告散布假訊息，現在連國泰金控董事長蔡宏圖都受害；本報鄭重澄清，這些內容非本報刊登，內容也屬不實，本報已向警方報案，同時呼籲民眾小心查證消息來源，勿受騙上當。（擷取自網頁）

    又有歹徒假造《自由時報》網頁，投放廣告散布假訊息，現在連國泰金控董事長蔡宏圖都受害；本報鄭重澄清，這些內容非本報刊登，內容也屬不實，本報已向警方報案，同時呼籲民眾小心查證消息來源，勿受騙上當。（擷取自網頁）

    2022/04/04 21:40

    〔記者姚岳宏／台北報導〕先前有歹徒多次假造《自由時報》網頁，投放廣告散布假訊息，現在連國泰金控董事長蔡宏圖都受害，詐騙集團利用假網頁新聞，誆稱蔡宏圖是透過「加密貨幣自動交易程式」累積財富；本報鄭重澄清，這些內容非本報刊登，內容也屬不實，本報已向警方報案，同時呼籲民眾小心查證消息來源，勿受騙上當。

    這次的假新聞，標題是「專題報告: 蔡宏圖的最新投資讓專家們感到敬畏，也讓大銀行產生恐慌」，內容謊稱，蔡宏圖出現在“臺灣新聞”這個節目上，並公布了一個新的“財富漏洞”，表示這個漏洞能夠 在3-4個月內將任何人變成百萬富翁；內文下方還刊登一些假評論，表示真有其事。

    警方表示，上述網頁發佈的假新聞使用簡體字，可簡轉繁，但文字用語不通順，疑是中國詐團所為，民眾閱覽假網頁後，只要點擊鼓吹趕快報名的相關連結，便會出現假冒的投資網站，填寫姓名、電子郵件等個資後，進入投資虛擬貨幣頁面，一旦遭引誘匯款投資，等到想領回獲利時，歹徒即失聯。

    去年初開始，就有不法份子仿冒本報網頁傳遞不實報導，虛構名人投資線上交易獲利無數等話術，誘騙民眾投資虛擬貨幣詐財，本報獲悉後自去年開始至上個月，先後陸續多次向刑事局報案，同時透過新聞報導方式，對外嚴正聲明，提醒民眾勿上當，但仍有民眾因此受騙，二月間有名楊姓家庭主婦誤信報導內容，遭誘騙註冊假投資網站詐走萬元美金。

    先前也曾出現「郭台銘的最新投資讓銀行恐慌」的一頁式詐騙，偽裝成《自由時報》網站的新聞報導形式，也有詐騙集團假冒自由時報電子報網頁，刊登「陳時中給經濟復蘇提供了一個解決辦法…」等不實言論，誆騙網友投資，針對上述情事本報已向刑事局報案，呼籲民眾小心，勿受害。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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