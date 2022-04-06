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    新店咖啡商涉毒品案遭槍殺 槍手、幕後首腦、共犯全續押

    槍殺何姓咖啡商的槍手黃泳群去年被遣返回台，一下機因突發癲癇被緊急送醫。（資料照）

    槍殺何姓咖啡商的槍手黃泳群去年被遣返回台，一下機因突發癲癇被緊急送醫。（資料照）

    2022/04/06 19:03

    〔記者溫于德／台北報導〕新北市新店區去年發生何姓咖啡商遭人槍殺案，台北地檢署今依殺人罪起訴槍手黃泳群、幕後首腦之一的張景欽、共犯陳憲民，並將3人移審，台北地院稍早諭知3人均收押禁見。

    北院下午開移審庭，黃泳群承認殺人，但強調自己有癌症病史，盼獲交保；張景欽則否認教唆殺人，當初在機場準備出境是為了去柬埔寨談網路博奕生意，否認潛逃出境；陳憲民也說自己與命案無關。北院考量，全案尚有共犯許杜群在逃，到案3名被告也分別涉犯殺人、教唆殺人、槍砲等重罪，裁定繼續羈押禁見。

    檢警發現，何姓死者曾製販偽禁減肥藥遭查緝，平時與天道盟華山會成員許杜群素有往來，許男質疑何男洩漏華山會的毒品情資，導致組織受到重大損失，涉嫌花600萬元買凶殺人，許男並於案發前潛逃杜拜（已遭通緝）。

    檢警調查，去年11月22日上午，黃泳群開槍後立刻搭機出境至中國廈門，中國公安接獲台灣通報，在當地防疫旅館逮捕黃男；同年12月8日由刑事警察局派員押解返台，黃男下機時一度因突發癲癇被緊急送醫，檢方聲押禁見獲准，並持續追查幕後藏鏡人，同月23日再拘提幕後首腦之一的張景欽到案，也依槍砲罪聲押禁見獲准。

    檢警繼續追查金流，又發現陳憲民在案發後涉嫌幫忙轉交安家費給黃泳群的家屬，將陳男拘提到案，一度諭令陳男60萬元交保，但他籌不出交保金，同樣聲押禁見獲准。

    北檢偵結全案，今透過起訴書痛批黃泳群年輕力壯，平日卻無所事事，沉迷賭博積欠賭債，不思以己力還款，妄想一步登天，去年6、7月接獲殺人委託至11月22日執行計畫時，中間相隔數月，顯有充足時間再三衡酌後果。

    然而，黃泳群卻貪求一次性速得數百萬元而鑄下大錯，造成何男家人一生無法抹滅的痛苦，認定黃男必須為行為得到應有的懲罰，但考量黃男落網後承認犯行並供出幕後指使者，建請法院予以適當量刑，以示懲儆。

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