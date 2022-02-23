新店咖啡商命案 付槍手安家費共犯落網羈押禁見

台北地院。（資料照）

2022/02/23 11:51

〔記者張文川／台北報導〕去年11月新北市新店區何姓咖啡商，在「花園新城」透天住處門口遭人伏擊槍襲致死，槍手黃泳群與另名張男共犯落網後已遭羈押禁見，檢警專案小組追查發現男子陳憲民事後疑涉轉交1、200萬元安家費給黃男，昨拘提陳憲民到案，台北地檢署複訊後，原本諭令陳60萬元交保，但陳覓保無著，檢方轉而向法院聲押，台北地院裁定羈押禁見。

死者45歲何男去年11月22日上午開車送兒子去上學，有毒品前科的黃泳群攜槍埋伏2個 多小時伺機動手，8時許返回花園新城住處，在何男住處門口從背後近距離開2槍射殺致死。

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檢警調查，黃泳群犯案後立刻在當天搭機出境至中國廈門，中國公安接獲台灣通報，在當地防疫旅館逮捕黃男，於去年12月8日由刑事警察局派員押解返台，檢方聲押禁見獲准，並持續追查幕後藏鏡人，先追槍枝來源，同月23日拘提共犯張男到案，也依槍砲罪羈押禁見。

檢警專案小組同步追查金流，發現男子陳憲民在案發後，涉嫌幫忙轉交約1、200萬元的安家費給黃泳群家屬，昨天緊急將陳男拘提到案，複訊後諭令陳60萬元交保，但陳籌不出交保金，檢方昨晚以共犯殺人罪嫌疑重大、有逃亡與勾串之虞為由，向北院聲請羈押禁見，北院法官審理後裁准。

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