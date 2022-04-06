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    新店咖啡商命案 槍手取槍、指使者潛逃影像曝光

    新北市新店區去年發生何姓咖啡商遭人槍殺案，警方今釋出辦案畫面，槍手黃泳群前往幕後首腦張男住家取槍，將槍置於腰際、用手扶靠，走出屋外被監視器拍下。（記者闕敬倫翻攝）

    新北市新店區去年發生何姓咖啡商遭人槍殺案，警方今釋出辦案畫面，槍手黃泳群前往幕後首腦張男住家取槍，將槍置於腰際、用手扶靠，走出屋外被監視器拍下。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/04/06 18:51

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市新店區去年發生何姓咖啡商遭人槍殺案，曾製販偽禁減肥藥被查緝的「製藥師」何男平時與天道盟華山會成員許杜群密切往來，許男質疑何男洩漏華山會的毒品情資，導致組織受到重大損失，涉嫌花600萬元買凶殺人，並在案發前搭機潛逃杜拜，槍手黃泳群及幕後指使者之一的張景欽、共犯陳憲民等3人先後落網。警方今釋出辦案畫面，其中包含槍手黃泳群作案前到張嫌家中取槍，員警溯源前往機場攔阻張嫌搭機逃亡，並在張男家中確認放槍位置等相關影像。

    檢警調查，槍手黃泳群犯案後立刻在當天搭機出境至中國廈門，中國公安接獲台灣通報，在當地防疫旅館逮捕黃男，去年12月8日由刑事警察局派員押解返台，檢方聲押禁見獲准，並持續追查幕後藏鏡人及槍枝來源，同月23日拘提共犯張男到案，也依槍砲罪羈押禁見。

    檢警專案小組追查金流，發現陳憲民在案發後涉嫌幫忙轉交安家費給黃泳群的家屬，將陳男拘提到案，一度諭令陳男60萬元交保，但他籌不出交保金裁定羈押。

    警方今提供畫面指出，槍手黃男11月初前往張男的高雄住家取槍，再北上潛伏約2週左右，行兇後火速搭機潛逃到中國廈門，直到12月8日隔離期滿，由刑事局及新北警方前押解回國。

    專案小組從黃男身上溯源查出，陳男負責交付安家費給黃男家屬，張男則是提供槍械的幕後主謀之一，12月22日將陳男先逮捕到案。

    今年2月20日，警方獲報前往桃園機場，緝捕正要搭飛機潛逃出境的張男，當天隨同他到其住家搜索，在一塊地磚發現一個藏匿槍械的暗洞，最後將陳男及張男接連移送北檢偵辦，2人均經檢方聲押禁見獲准。

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    今年2月20日，警方獲報前往桃園機場緝捕正幕後指使者張景欽（左），他當時帶著8萬元試圖搭機潛逃出境。（記者闕敬倫翻攝）

    今年2月20日，警方獲報前往桃園機場緝捕正幕後指使者張景欽（左），他當時帶著8萬元試圖搭機潛逃出境。（記者闕敬倫翻攝）

    新北警方在桃園機場緝捕正要搭飛機潛逃出境的張男，當天隨同他到其住家搜索，在一塊地磚發現一個藏匿槍械的暗洞。（記者闕敬倫翻攝）

    新北警方在桃園機場緝捕正要搭飛機潛逃出境的張男，當天隨同他到其住家搜索，在一塊地磚發現一個藏匿槍械的暗洞。（記者闕敬倫翻攝）

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