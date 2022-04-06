咖啡商命案槍手疑不滿家族財產分配 持槍恐嚇堂哥被搜出槍彈

新店行刑式槍殺案槍手黃嫌自中國遣返，高市警查出他還持槍恐嚇堂哥搜出制式槍彈。（民眾提供）

2022/04/06 16:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕新北市新店咖啡豆貿易商遭近距離行刑式槍殺，槍手犯案後立刻搭機潛逃中國廈門，檢警啟動兩岸共同打擊犯罪平台，遣送槍手黃泳群返台，警方又追出黃還在高雄犯下持槍恐嚇案，疑因不滿家族財產分配不均，涉嫌持槍恐嚇堂哥，鼓山分局借提偵辦時，突然癲癇發作住院住一天，隔天順利在其車內查獲槍械。

去年11月間，何姓咖啡豆貿易商遭人槍殺，鄰居發現他陳屍樓梯間，檢方相驗發現死者左頸部有2處槍傷，經調閲路口監視影像，發現一名身穿紅藍相間男子跳上白車逃逸，鎖定黃嫌（35歲）涉案，但他行兇後立即搭機潛逃中國藏匿，專案小組趁其隔離檢疫期間，啟動兩岸共同打擊犯罪平台，將黃嫌引渡返台。

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高市警方偵辦一件不滿家族財產分配不均案件，黃姓男子涉嫌持槍恐嚇堂哥，比對發現他就是涉行刑式槍殺咖啡商潛逃中國的兇手黃泳群，查出他先在高雄持槍恐嚇親戚被逮交保，再犯下新北市新店槍殺案，得知黃嫌遣返羈押立即借提追槍。

黃嫌向高市警方謊稱恐嚇的槍丟在愛河畔，又稱癲癇發作就醫，警沿線尋找未尋獲獲，最後在鼓山二路上發現黃嫌的轎車，並在車上查獲美規制式槍枝1把、子彈8顆，警方今宣布破案並函送法辦。

新店行刑式槍殺案槍手黃嫌自中國遣返，高市警查出他還持槍恐嚇堂哥搜出制式槍彈。（民眾提供）

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