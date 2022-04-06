不爽恐嚇罪起訴、判刑 莽男竟寫信嗆「放火燒北檢、對女法官潑尿」

高等法院今依恐嚇危害安全罪將葉男判刑４月，可易科罰金12萬元確定。（情境照）

2022/04/06 12:20

〔記者楊國文／台北報導〕葉姓男子不滿台北地檢署起訴他恐嚇罪、高等法院判決有罪、並駁回其聲請再審的抗告案件，涉嫌在監所內郵寄載有「要對北檢人員潑灑滾燙的沙拉油、拿瓦斯桶到北檢引爆、放火燒北檢２辦及以尿液潑承辦再審案的高等法院合議庭女審判長」等內容，給高院承辦受命法官，高等法院今依恐嚇危害安全罪將葉男判刑４月，可易科罰金12萬元確定。

判決指出，葉男因案被判刑6月，因不滿入獄期間其機車被竊，向台北地檢署請求賠償未果，而於2017年3月9日致電北檢政風人員放話「要堪北檢潑硫酸」等話，而遭北檢以恐嚇罪起訴，並遭高等法院判刑5月徒刑定讞，葉男不滿，聲請再審、抗告等司法救濟，均遭高院駁回，於2018年7月13日入監服刑。

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葉男服刑期間，因不滿監所內勞作時遭責罵，為求借提出監至高院開庭規避監所內勞作，竟於2018年11月20日，在矯正署岩灣技訓所以寫有「要對北檢人員潑滾燙的沙拉油，要拿瓦斯桶到北檢引爆，要到北檢2辦樓下放火燒2辦，這2天也想拿尿液往女書記官潑下去也造成他們恐懼…吳XX（受理再審案的高等法院合議庭女審判長）我也會對你潑」的信件，郵寄至高等法院承辦受命法官。

高等法院獲報，將葉男犯行函送北檢偵辦，經北檢以妨害自由罪起訴。北院審理時，葉辯稱是因為之前案件遭執法人員造成他傷害，為抒發心情才郵寄該書信給高院法官，並無放火燒北檢、對法官潑尿液等不法意圖。

台北地院不採信葉的辯解，認定葉已涉犯刑法第135條第2項的職務強制罪，並考量葉男具累犯身份，將他判刑7月徒刑。

全案上訴後，高等法院審理認為，葉男涉犯恐嚇危害安全罪，並改判他4月徒刑、可易科罰金12萬元確定。

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