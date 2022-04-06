少將挪用2880元加菜金被判4年半引爭議 最高法院要法務部提修法

前花東防衛指揮部少將參謀長韓豫平（左一）被控使用加菜金2880元宴請下屬眷屬，最高法院維持歷審見解，依貪污罪中利用利用職務上機會詐取財物罪判刑4年6月定讞，部分立委出面質疑判刑過重。（資料照）

2022/04/06 11:41

〔記者溫于德／台北報導〕前花東防衛指揮部少將參謀長韓豫平使用漢光31號演習團體加菜金2880元宴請下屬眷屬，被依貪污治罪條例中利用利用職務上機會詐取財物罪判刑4年6月定讞，引發部分立委質疑判刑過重、違反比例原則，對此，最高法院多位法官感到不以為然，認為判決於法有據，若對刑罰感覺過苛，應由貪污治罪條例主管機關法務部提修法，而非自行解釋法律。

韓豫平所犯貪污治罪條例罪中利用利用職務上機會詐取財物罪，本刑為7年以上的重罪，但他所得不法利益在5萬元以下，得依同法第12條規定減刑，即「情節輕微，所得或所圖得財物或不正利益在5萬元以下者，減輕其刑」，但他又否認犯行並歸咎給幕僚不懂核銷，導致無法再度減刑。

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最高法院部分法官指，若外界認為現行貪污治罪條例第12條規定處罰過苛，法務部可參考1973年的戡亂時期貪污治罪條例，即「情節輕微，所得財物在3000銀元以下者，適用有較輕處罰規定的刑法或其他法律」，提出修正草案。

另最高檢察署從去年底起針對公務員詐領費用案件因法律適用歧異，曾邀集學者專家開研討會，同時發文各檢察署，最終結論雖為適用刑法詐欺罪，但檢方並未統一見解，外傳將提交到最高法院大法庭；最高法院部分法官認為，大法庭無法做出超出法律的見解，檢方做法有「強渡關山」之虞。

最高法院部分法官指，主管機關法務部修法是最有效解決爭議的方法，不必捨近求遠、大費周章地開研討會，且貪污治罪條例至今仍是有效的法令，而韓豫平被判刑定讞卻暫緩執行，也有違法之虞，若未來想為這類通案解套，主要還是由法務部修法，至於貪污金額與是否溯及既往等條件，可另行討論。

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