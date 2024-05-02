為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

當阿嬤了還有人約相親！ 南市議員杜素吟嘆詐騙太離譜了！

南市議員杜素吟（右）質詢當場唸出手機上的詐騙訊息。她說，「連我都當阿嬤了，還約我相親」，實在太離譜了！（擷取自南市議會網站）

南市議員杜素吟（右）質詢當場唸出手機上的詐騙訊息。她說，「連我都當阿嬤了，還約我相親」，實在太離譜了！（擷取自南市議會網站）

2024/05/02 20:32

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行警察局業務報告及質詢，幾乎每位議員都對詐騙猖獗提出質詢。市議員杜素吟以自身為例，指她最近收到一則相親的詐騙訊息。她說，連她都當阿嬤了，還有人要加LINE約她相親，這實在太離譜了！

杜素吟質詢說，現在詐騙案件很猖獗，昨晚她就收到一則要約她相親的訊息。對方訊息這麼說「你好！杜小姐，我是劉姐介紹來相親的某某，應該和你說過這件事吧？有空見個面，認識一下好嗎？」「你看，連我都做阿嬤了，還有LINE要加我相親」這實太離譜了，如果今天收到的人是一位較年輕、無知的，一按下去，就開始聊了，怎麼被騙都不知道。現在詐騙這麼嚴重，要如何來防詐？

市議員蔡筱薇也表示，台南近5年來，詐欺案件誇張到倍數成長，整體成長104％，面對詐欺案件氾濫，警察局應該拿出更具體作為。她說，反詐騙應該思考其他有效方式，警力必須配在必要的事情上，比如增強網路偵蒐，從根本遏阻詐騙，而非讓辛苦的警察負責擺攤，這樣只會淪為反詐作秀而已。

警察局長廖宗山表示，詐騙透過網路行騙，層出不窮，建請刑事警察局分析全國詐騙樣態，與NCC、數位部及金融機構等單位研議如何從源頭來阻斷，而現階段警方則會加強網路巡查，並與超商、金融機構、社區等民間單位合作，並加強宣導，而南市近三年來阻詐是全國第一，市警局會再來加強。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
遭指堂妹交往通緝犯 藍心湄親上火線澄清
2024/05/02 12:08

遭指堂妹交往通緝犯 藍心湄親上火線澄清
「東城衛」團長遭詐騙！女企業家願「包養」 險成台版「淚之女王」
2024/05/02 17:05

「東城衛」團長遭詐騙！女企業家願「包養」 險成台版「淚之女王」

遠見ESG獎 玉山、信義等企業獲獎
茶行變恐怖刑堂！高雄角頭旗下車手黑吃黑 小弟連坐押回毒打
2024/05/02 16:36

茶行變恐怖刑堂！高雄角頭旗下車手黑吃黑 小弟連坐押回毒打
余天女婿陳鑒涉投資詐騙！疑當車手被起出200餘萬現金
2024/05/02 20:26

余天女婿陳鑒涉投資詐騙！疑當車手被起出200餘萬現金
財政部發綜所稅「111」簡訊 國稅局：絕對沒有連結
2024/05/02 19:18

財政部發綜所稅「111」簡訊 國稅局：絕對沒有連結
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播