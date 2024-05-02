當阿嬤了還有人約相親！ 南市議員杜素吟嘆詐騙太離譜了！

南市議員杜素吟（右）質詢當場唸出手機上的詐騙訊息。她說，「連我都當阿嬤了，還約我相親」，實在太離譜了！（擷取自南市議會網站）

2024/05/02 20:32

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行警察局業務報告及質詢，幾乎每位議員都對詐騙猖獗提出質詢。市議員杜素吟以自身為例，指她最近收到一則相親的詐騙訊息。她說，連她都當阿嬤了，還有人要加LINE約她相親，這實在太離譜了！

杜素吟質詢說，現在詐騙案件很猖獗，昨晚她就收到一則要約她相親的訊息。對方訊息這麼說「你好！杜小姐，我是劉姐介紹來相親的某某，應該和你說過這件事吧？有空見個面，認識一下好嗎？」「你看，連我都做阿嬤了，還有LINE要加我相親」這實太離譜了，如果今天收到的人是一位較年輕、無知的，一按下去，就開始聊了，怎麼被騙都不知道。現在詐騙這麼嚴重，要如何來防詐？

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市議員蔡筱薇也表示，台南近5年來，詐欺案件誇張到倍數成長，整體成長104％，面對詐欺案件氾濫，警察局應該拿出更具體作為。她說，反詐騙應該思考其他有效方式，警力必須配在必要的事情上，比如增強網路偵蒐，從根本遏阻詐騙，而非讓辛苦的警察負責擺攤，這樣只會淪為反詐作秀而已。

警察局長廖宗山表示，詐騙透過網路行騙，層出不窮，建請刑事警察局分析全國詐騙樣態，與NCC、數位部及金融機構等單位研議如何從源頭來阻斷，而現階段警方則會加強網路巡查，並與超商、金融機構、社區等民間單位合作，並加強宣導，而南市近三年來阻詐是全國第一，市警局會再來加強。

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