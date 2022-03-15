少將核銷2880元餐費判刑4年半 司法院回應了...

立委劉世芳（右二）、管碧玲（右三）、舉行「微罪重判？將軍涉貪2880元判4年6個月 月退俸腰斬？」記者會，邀請當事人韓豫平（左一）出席說明。（資料照。記者方賓照攝）

2022/03/15 20:18

〔記者吳政峰／台北報導〕前花東防衛指揮部少將參謀長韓豫平使用漢光31號演習團體加菜金2880元宴請下屬眷屬，被依貪污罪判刑4年6月，引發部分立委質疑判刑過重、違反比例原則。司法院15日回應，本案已確定，可受外界公評，若當事人尋求救濟，司法院亦表尊重。

司法院指出，韓豫平經花蓮高分院108年度軍上訴字第2號判決依貪污治罪條例第5條第1項第2款規定，判處有期徒刑4年6月，並經最高法院110年度台上字第2177號判決駁回其上訴而告確定。本判決近來受到媒體、國會的高度關注，司法院基於憲法所定最高司法機關的權責，說明如下。

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本案所適用的貪污治罪條例，是現行有效法律，若外界認為該條例的法定刑度過高，無法兼顧所有案情，須另行修法，司法院基於權力分立原則，尊重立法者權限。

而本案的法定刑為7年以上之罪，縱使情節輕微，不正利益在5萬元以下，亦僅得減為3年6月以上徒刑。另名被告張姓上士，因為在偵查期間自白，並自動繳交犯罪所得2880元，獲得二次減刑，判刑1年、緩刑3年。

至於使用上開加菜金核銷宴請下屬眷屬所生費用，是否成立貪污治罪條例第5條第1項第2款之罪？司法院表示，本案已確定，可受公評。

若當事人尋求非常上訴、再審等法定途徑尋求救濟，司法院亦表尊重。司法院強調，作為最高司法機關，不便就法律解釋、適用等審判核心事項表示意見，以維護審判純淨空間。

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