法務部長蔡清祥（中）親自接見國民黨黃復興黨部主委季麟連（左一）、立委葉毓蘭（右二）、林奕華（右一）等人陳情。（記者楊國文攝）

2022/03/07 10:44

〔記者楊國文／台北報導〕前花東防衛司令部少將參謀長韓豫平，7年前被控挪用家菜金2880元招待家屬，遭貪污罪判刑4年半定讞，國民黨軍系立委吳斯懷、韓豫平的女兒和多位國民黨立委今上午到法務部陳情，認為此案判刑不符比例原則，請求法務部提起非常上訴，不分區立委葉毓蘭則稱「不少案例顯示對軍警下手都非常重！」，法務部長蔡清祥表示上周已指示所屬研究有無提起非常上訴、再審的可能性。

今上午8時30分，國民黨黃復興黨部主委季麟連號召數十名支持者，就韓豫平案到法務部遞陳情書，盼提起司法救濟，國民黨軍系立委吳斯懷、立院司委會召委葉毓蘭、立委費鴻泰、林奕華、李德維等人均到場聲援，較特別的是韓豫平的女兒代替父親到場。警方則如臨大敵，轄區中正一分局、保安大隊派出上百名警方戒護，以防意外發生。

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季麟連表示，此案引起廣大現役、備役軍人及眷屬譁然和疑懼，懇請法務部體恤軍人常年替國家的貢獻，能依刑法訴訟法第441條規定，為韓豫平提起非常上訴，多位黃復興支持者則高喊「黃復興加油」。

法務部指派代表收下陳情書後，部長蔡清祥則主動指示在3樓貴賓室接見季麟連等陳情代表、葉毓蘭、吳斯懷、費鴻泰等立委，和韓豫平的女兒，聽取其意見。

季麟連表示，軍人保家衛國戰備繁重，尤其現在國家安全面臨如此重大考驗，軍人責任更是重大，請求法務部能替韓豫平提起非常上訴的司法救濟。

蔡清祥指出，上周三，法務部已開始研究此案有無司法救濟的機會，是否符合非常上訴或再審的法律構成要件，並將今日陳情提供的意見，一併審酌深入研究。

[即時]少將挪用軍中家菜金判4年半 葉毓蘭稱「對軍警下手都非常重！」（記者楊國文攝）

國民黨黃復興黨部主委孝麟連（左一）號召支持民眾向法務部陳情，韓的女兒（中）代替父親到場。（記者楊國文攝）

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