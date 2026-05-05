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    首頁 > 政治

    為賴總統再放一次煙火！ 史國慶典「全部重來一遍」 首度外借王室專機

    2026/05/05 18:24 記者陳昀／台北報導
    賴總統先前未能如期參與的雙慶活動，史王堅持「再走一次」雙慶，為賴總統再放一次煙火。（資料照，總統府提供）

    賴總統先前未能如期參與的雙慶活動，史王堅持「再走一次」雙慶，為賴總統再放一次煙火。（資料照，總統府提供）

    賴清德總統搭乘史瓦帝尼國王專機突圍前往當地訪問，讓碰壁的中國跳腳直批「偷雞摸狗外竄」。惟據了解，史瓦帝尼國王不僅全程「高規格」接待，連賴總統先前未能如期參與的雙慶活動，史王都堅持「再走一次」，甚至專程從南非請回表演團隊，也再放一次煙火，以具體行動告訴國際社會：台灣是史瓦帝尼重要且珍惜的朋友，兩國關係不會因任何外部壓力而動搖。

    賴清德總統歷經4天3夜的國是訪問，來回飛行長達30小時，今天上午返抵國門後，隨即驅車前往總統府，下午接見以色列國會訪問團。與此同時，總統府也陸續釋出賴總統離開史瓦帝尼的歡送儀式等相關影音，從歡迎儀式、兩國元首會晤、國宴，一路到結束訪問、離境歡送儀式，處處可見史瓦帝尼的用心。

    據透露，恩史瓦帝三世國王日前在國宴上表示，對於賴總統原訂行程因飛航許可遭取消，未能如期出席國王生日、登基40週年及國際會議中心開幕等重大慶典，他感到相當遺憾，因此在賴總統抵達後，他堅持要把重要典禮與慶祝活動「重新再走一次」，以最高規格歡迎台灣訪團。史方特別安排軍禮歡迎、傳統迎賓舞、歡迎晚宴與國宴，並由史王親自導覽新建完成的國際會議中心。

    國際級表演團隊 史王從南非再請回史國演出

    最動人的是，史王甚至將參與國際會議中心開幕式的國際級表演團隊，從南非再請回史瓦帝尼演出，讓賴總統得以與史瓦帝尼王室成員、內閣官員一同前往演藝廳觀賞劇場文化表演，並到頂樓欣賞煙火秀，充分展現對台灣訪團的盛情款待。

    史王以具體作為宣告國際 台灣是史國重要且珍惜的朋友

    知情人士表示，國家慶典儀式具有高度象徵性，不會輕易重複，但史王為台灣訪團重新安排相關活動，是以具體方式告訴國際社會：台灣是史瓦帝尼重要且珍惜的朋友，兩國關係不會因任何外部壓力而動搖，史王用「再走一次」的禮遇，彌補未能參與慶典的遺憾，更讓世界看見，真正的邦誼不會因為壓力而退縮，反而在考驗後更加穩固。

    另一名訪團成員也提到，賴總統抵達史瓦帝尼第一天的歡迎晚宴，史瓦帝尼副總理札杜莉向公主們分享，此行她是奉國王之命，搭乘專機赴台邀請賴總統。由於此架專機自啟用以來，不曾用於王室之外的任務，這項創舉也成為席間話題。

    賴總統先前未能如期參與的雙慶活動，史王堅持「再走一次」，甚至專程從南非請回表演團隊。（資料照，總統府提供）

    賴總統先前未能如期參與的雙慶活動，史王堅持「再走一次」，甚至專程從南非請回表演團隊。（資料照，總統府提供）

    賴總統先前未能如期參與的雙慶活動，史王堅持「再走一次」，甚至專程從南非請回表演團隊。（資料照，總統府提供）

    賴總統先前未能如期參與的雙慶活動，史王堅持「再走一次」，甚至專程從南非請回表演團隊。（資料照，總統府提供）

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