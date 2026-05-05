雖然孤單但值得！ 賴清德返國班機「孤鳥單飛」畫面曝光

總統賴清德5日搭乘史瓦帝尼國王專機返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

總統賴清德突破中國外交封鎖，出訪友邦史瓦帝尼，今天（5日）順利返抵國門。民進黨立委王義川在社群分享賴總統回台班機的飛行路徑，可以看到外交團隊刻意選了一條鮮少航班會飛的路線，在地圖上成了「一隻孤鳥」，讓王義川忍不住直呼：「看著回程的軌跡，台灣人真的不容易！」

賴總統原定4月22日率團出訪史瓦帝尼參加史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）登基40週年及58歲華誕慶典。但因為中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國取消專機飛航許可，導致行程在出發前夕臨時喊卡。

請繼續往下閱讀...

但本月2日傍晚，賴總統無預警在臉書宣布，自己已順利抵達史瓦帝尼，引發國際熱議，多家外媒大讚台灣總統「智取」中國。賴總統今天順利回國，在桃園機場發表談話時強調，地球是圓的，世界是大家的，台灣是世界的台灣人，就是世界人，台灣人有權利走向世界，不會因為打壓而退縮。

其實昨（4日）晚就有消息指稱，賴總統結束國是訪問，並搭乘機型為空巴A340的史瓦帝尼國王專機離境，大批網友湧入航班追蹤網站Flightradar24追蹤航班。據了解，返程刻意繞開馬達加斯加、模里西斯的飛航情報區，先是一路往東南方向航行，再進入印度洋，並飛越印尼雅加達上空、呂宋島再返台。

王義川在Threads上，分享賴總統返國班機在Flightradar24的路徑圖，可以看到周遭完全沒有任何航班，與畫面上方密密麻麻的班機圖示形成鮮明對比。王義川引用金曲歌王謝銘祐創作的台語歌曲《路》中的經典歌詞「有路我們沿路唱歌，沒路我們潦溪過嶺」，感慨道：「看著回程的軌跡，台灣人真的不容易，飛一條鮮少人飛過的路線，走一段避免困擾的路徑。雖然孤單，但值得！台灣勇士們！你們用勇氣和智慧為台灣拚搏，我們向你們致敬！等天亮時你們回到溫暖的台灣，讓母親台灣好好擁抱你們！」

網友也紛紛感動表示，「我看到真的哭了！以賴清德總統為傲！」、「清德整個超猛，直接成為全世界焦點」、「選了一條人煙罕至的航線，叫人心疼，台灣何時才能擺脫惡霸的打壓？」、「謝謝用生命拚搏的威廉和所有外交國安團隊人員們」、「賴桑悍衛台灣的主權真是拚了，怎麼了我的眼眶泛淚」、「這就是台灣人的骨氣」、「這條航線背後承載的意義，真的讓人動容，為這些無畏的勇氣與堅持致敬」、「歹命的台灣人，有著堅毅的基因！」

賴總統一行人返國的路徑曝光，可以看到團隊刻意選擇一條人煙罕至的航線，避免造成困擾，與畫面上方密密麻麻的班機圖示形成鮮明對比。（圖翻攝自flightradar24）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法