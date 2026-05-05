越晚越嗨！北港朝天宮迎媽祖 真人藝閣遊行車冒雨出發

北港真人藝閣遊行晚間登場。（記者李文德攝）

北港朝天宮迎媽祖今（5日）登場，有「台版迪士尼嘉年華」之稱，最受矚目的真人藝閣晚間7點登場，受降雨影響，延遲將近15分鐘出發，藝閣車閃耀著五光十色，將北港照得燈火通明，車上「仙人」就算穿著雨衣，也不忘沿途灑餅乾、手勢等小物，頓時北港宛如「不夜城」，年度宗教盛事再掀高潮。

原本藝閣車隊預計晚間7點開始遊行，不過當時還陰雨綿綿，直到7點15分左右雨勢漸停，經過評估後再次出發，頓時藝閣車閃著燈紅橘綠的燈光，配合著熱鬧滾滾的音樂，車輛陸續從高灘地停車場出發。

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藝閣車上能看見部分「仙人們」還是穿著雨衣，但也無法澆熄民眾參與的熱情，一路上車隊行經大同路、民享路、華勝路、公園路等，道路兩旁都站滿了不畏雨勢而圍觀的人潮，不少人拿紙箱、塑膠袋，紛紛向車上「仙人們」拍手尖叫，仙人們將手上的餅乾、零食朝民眾揮灑，甚至有的還拿起布偶娃娃，往高空一丟，此起彼落的尖叫聲中，更有民眾開心地說「我拿到了」。

北港朝天宮表示，今天真人藝閣遊行5至9日登場，5、6日下午、晚間都有遊行，且考量兩天媽祖南北巡遶境，兩天的遊行路線與遶境路線錯開，以免交通動線重疊，7至8日為晚間7點開始遊行，9日晚間6點半遊行，會經過益安路、民生路、中山路等，呼籲民眾前來觀賞藝閣時需保持自身安全。

民眾表示，雖然今天天公不作美，不過一定要參加一年一度的宗教盛事，想不到還可以拿到動漫代理公司授權的行李束帶，甚至還有娃娃，真的「越晚越熱鬧」，像是不夜城一樣。

「台版迪士尼嘉年華」的北港真人藝閣遊行晚間登場，頓時北港宛如不夜城般熱鬧。（記者李文德攝）

民眾就算天公不作美，也趁著藝閣車出發時，趕緊出來欣賞，更拍手、尖叫吸引仙人們丟擲結緣福品。（記者李文德攝）

「台版迪士尼嘉年華」的北港真人藝閣遊行晚間登場，頓時北港宛如不夜城般熱鬧。（記者李文德攝）

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