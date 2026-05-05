內幕》北京48小時瘋狂鎖航無效 賴清德訪史早埋「反制」伏筆

總統賴清德搭乘史國國王專機返台，空軍出動4架F-16V戰機執行伴飛任務。（軍聞社提供）

總統賴清德完成非洲友邦史瓦帝尼訪問順利返台，國安官員透露，早在宣布「暫緩」出訪前，國安外交團隊已有「北京施壓航經國家取消飛航許可」的預擬劇本，因此我方得以立即啟動對案；回程中國再次啟動48小時不間斷施壓，所幸有史國「親兄弟」級的全力協助，讓中國破壞國際規則的計謀無法得逞。

國安官員表示，4月22日總統府「暫緩」出訪的聲明，其實就是埋下「勢在必行」的伏筆，原因無他，「家門口不容讓人劃紅線」，國家外交行為是作為國際社會成員的基本權利、也是主權的象徵，更是信守對友邦的承諾，我們必須執行，整體安排有三項目標，包括展現國家外交權力、共同維護國際規則、深化友邦交流。

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官員指出，我方事前已綿密監控情資，分析所有可能情境並擬定對案，我方在確認遭撤銷飛航許可的第一時間決定暫緩出訪，是基於確保元首安全的考量，也是嚴守國際法與國際規範、堅決不走「灰色地帶」，我們不是中國，「別人可以無視飛行安全跟國際規範，中華民國台灣政府不會。」

國安官員表示，北京在賴總統返台的回程仍不罷休，過去48小時動用所有可能管道和力量施壓，企圖故技重施，但史瓦帝尼展現「親兄弟」級的全力協助，史國國王不僅高度支持我方方案，還由副總理親自隨機來台，由於史國是擁有一百多個邦交國的主權國家，讓中共有所顧忌，最終破壞國際規則的計謀也未能得逞。

國安官員說，北京的施壓不僅沒能困住台灣，反而讓自己陷入破壞國際秩序、暴露情緒化反應的負面形象，以一個大國的格局來說極其可惜。至於外界質疑賴此行採取的「ATA（Arrive then announce）抵達後公開」模式是前往戰地的做法，官員反駁這是「外行話」，這項模式的核心在於「風險管理」，防禦北京對我方飛安的干擾，但完全沒影響此行為「正式國是訪問」的事實。

總統賴清德2日成功突圍抵達非洲友邦史瓦帝尼，回程中國再次啟動48小時不間斷施壓，但計謀無法得逞。（資料照，總統府提供）

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