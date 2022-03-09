公款2880元招待部屬妻兒判刑4年半 陳情書交最高檢研議非常上訴

法務部長蔡清祥9日出席立法院司法及法制委員會，就所屬單位主管列席報告業務概況並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

2022/03/09 10:11

〔記者吳政峰／台北報導〕陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，2015年間用漢光演習加菜金招待部屬的3名妻兒，核銷2880元，被依貪污罪判刑4年半確定。韓豫平不服，主張餐費是指揮官核定，不應由他扛責，向立委求助，多名立委日前協助把陳情書交給法務部，法務部長蔡清祥9日在立法院司法及法制委員會表示，已把陳情書轉交最高檢察署。

蔡清祥指出，日前都到陳情書後，已把各界意見轉交權責機關、也就是最高檢察署，供檢察總長斟酌與參考有無非常上訴的空間，法務部為司法行政機關，尊重偵查機關對於個案的判斷。

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立委陳歐珀認為，前立委林益世涉貪，收賄6300萬元，判刑4年10月；韓豫平以漢光演習的加菜金2880元招待部屬妻兒，判刑4年6月，顯然不符合比例原則，希望檢察總長收案後，「該非常上訴、就非常上訴」，以民眾權益為依歸。

立委陳玉珍表示，目前有許多軍法官或軍檢轉任檢察事務官，這些人比一般的檢察官更了解軍事體系與文化，希望能請這些具有軍事背景的人協助調查。蔡清祥回應，已有部分軍法官或軍檢背景的檢事官進入到各檢察署，而目前調查與軍人有關的案件，多會交給他們負責，以釐清事實。

2015年，韓豫平以漢光演習加菜金招待部屬，部屬妻兒3人也同桌享用，韓事後核銷3人餐費2880元，被依貪污罪判刑4年半確定，退休俸也腰斬。多名立委聲援韓豫平，除了要求國防部提出意見報告，供未來作為提起再審的依據，也向法務部陳情，請求提起非常上訴。

法務部9日赴立法院司法及法制委員會報告。（記者吳政峰攝）

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