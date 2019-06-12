挪用漢光演習加菜金6000元 花防部前少將判刑4年6月

2019-06-12 16:53

〔記者王錦義／花蓮報導〕陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平在104年涉嫌指示屬下，挪用漢光31號演習加菜金2萬元中的6000元，拿去宴請長官私人聚餐，花蓮地方法院依違反貪污治罪條例等罪判刑4年6月，褫奪公權4年，承辦張姓上士判刑1年，緩刑3年；韓豫平則喊冤認為是核銷程序問題，他背了黑鍋，全案仍可以上訴。

檢調人員調查，花防部104年5月間因執行演習表現優異，受國防部陸軍司令部核撥團體加菜金2萬元，由花防部主計組保管，待後續花防部作戰處就該筆金額有實質分配規劃後，檢據單據支出。

104年7月，花防部劉姓中將指揮官在餐廳進行私人聚餐，宴請少將參謀長韓豫平、郭姓政戰主任、郭之妻、郭之3名子女共6人，餐後由指揮官辦公室人員到場，先行以指辦室墊借款墊付當日餐費共5760元。

檢調指出，韓豫平向部屬表示餐費要以漢光演習加菜金支應，指示2萬元加菜金簽擬分配規劃案，將加菜金其中6000元簽擬分配給指辦室、參辦室、政辦室各2000元，由指揮官決行，並發文知會3個辦公室出具領據以資領取加菜金，但承辦人員認為餐會有民間人士在場，應改以指揮官的主官行政費支出，但韓仍指示部屬使用加菜金支出，承辦人只好製作內容不實的出席人員名冊，並黏貼單據送給韓簽呈。

韓豫平向法官喊冤說，他簽呈時並沒有後面的出席人員名單附件等等，當時也認為承辦人會將軍職人員、軍眷屬不同身分，分別用加菜金、主官行政費分開處理，他認為可能因軍中恩怨，遭人聯手用這些單據陷害他，他只是背了黑鍋。

不過法官依據相關的證人、公文簽呈還原當時過程，認為國防部頒訂「國防部暨所屬機關部隊加菜金處理作業規定」第4條，加菜金受領對象以國防部暨所屬各機關、部隊；國防部暨所屬各級機關、部隊內部幕僚單位；友軍或部外支援單位為限，不得用於民間人士支出，而被告韓豫平明知規定，仍要求承辦人員使用加菜金支出餐費，製作不實的單據核銷。

法官認為被告韓豫平指示相關承辦人員製作不實單據，觸犯利用職務上機會詐取財物、登載不實之公文書及行使公務員登載不實之公文書行為，因此依現役軍人利用職務上機會詐取財物罪，處有期徒刑4年6月，褫奪公權4年；而承辦張姓上士則基於長官、部屬上下隸屬服從關係，而為本案犯行，然其犯後即坦認全部犯行，堪認其頗具悔意，判處1年徒刑，緩刑3年。

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