少將挪用加菜金2880元招待貪污判刑 藍綠立委疑量刑漫無標準

前花東防衛司令部少將參謀長韓豫平，7年前被控不法挪用加菜金2880元，招待部屬的妻兒等三位「民間人士」，被依貪污罪判刑4年半定讞。司法院秘書長林輝煌說，此為審判個案，司法院不宜表達意見，將來若提起再審或非常上訴，也會對審理結果給予尊重。 （資料照）

2022/03/14 13:31

〔記者楊國文／台北報導〕前花東防衛司令部少將參謀長韓豫平，7年前被控不法挪用加菜金2880元，招待部屬的妻兒等三位「民間人士」，被依貪污罪判刑4年半定讞，此司法案仍餘波盪漾，成為今天多名藍綠立委質詢焦點，民進黨立委陳歐珀、國民黨立委葉毓蘭等人都質疑判決量刑是否適當或漫無標準，備詢的司法院秘書長林輝煌低調回應，此為審判個案，司法院不宜表達意見，將來若提起再審或非常上訴，也會對審理結果給予尊重。

韓豫平案在今年2月判決後，引起熱烈討論，日前，國民黨黃復興黨部主委季麟連、韓的女兒和多名國民黨立委到法務部陳情，認為此案判刑不符比例原則，請求法務部協助提起非常上訴，法務部長蔡清祥接見情陳後表示，已指示所屬研究有無提起非常上訴、再審的可能性。

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立法院司法及法制委員會今日上午邀請司法院秘書長林輝煌說明立法計劃等業務報告，其中，韓豫平一案成為質詢重點之一。立委陳歐珀認為法官判決應符合比例原則，韓豫平涉嫌貪污2880元被判重刑，各界譁然，難道是法官和社會脫節了嗎？此判決無論是執政黨、國民黨，大家都不能接受，雖然大家都尊重司法的獨立審判，但有些判決讓人民大失所望，司法院應該好好檢討。

立委葉毓蘭指出，韓豫平被控挪用加菜金2880元，因違反貪污治罪條例第5條第1項第2款的利用職務詐取財物罪判刑4年6月定讞，她上網調查，觸犯第5條規定且貪污所得高於2880元，但判刑低於4年6月，比比皆是，她問「量刑適當嗎？」林輝煌表示「這是法官的個案裁量，司法院是司法行政機關，不方便評論。

葉毓蘭仍追問，質疑法院判刑是否「漫無標準」，她舉例，像同案被告張姓上士被認定是共犯，判處1年、緩刑3年，但韓卻判刑4年6月。立委陳以信接著質疑，韓被以挪用加菜金招待部屬妻兒被視為貪污，到底法律是如何認定，他舉例，如果立委帶助理視察部隊或軍人加菜招待時，席間有後備幹部、地方鄉鎮長人，是否也算是貪污？

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