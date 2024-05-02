酒駕開保時捷撞死星籍空少 富商今出庭：我輕忽了……陰影很大

向詠強今循側門低調進入法庭。（記者溫于德攝）

2024/05/02 19:29

〔記者溫于德／台北報導〕富商向詠強有2次酒後駕駛的前科，前年11月仍酒駕開著保時捷休旅車，並於行經台北市敦化南路時，撞死步行過馬路的新加坡籍男空服員；向被訴加重酒駕致死罪。台北地院採國民法官制審理本案，今日開庭時，向當庭坦承他輕忽了，事發後也因為陰影很大，至今不敢開車。

根據審理計畫，全案定週五（3日）下午3時宣判。

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向說，平時晚間應酬喝酒他都會找代駕或搭計程車，案發當天（前年11月1日）的中午，他聚餐時有喝半瓶紅酒，下午3時再搭計程車返回由他經營、位在大安區的精品按摩店「冠天下」休息，晚間8點多他動手換店內的燈泡，接著他覺得精神狀況沒問題，便開車返家，「途中我經過兩側停滿車的窄巷都沒碰到」。

但向也說他輕忽了，他以為當天喝的紅酒不像他習慣喝的威士忌那麼烈，也以為休息4、5個小時就夠了；事發當下他有看到車前出現1個黑影，來不及就撞上了，接著他擔心後車追撞會釀第二次事故，便慢慢減速，滑行70幾公尺停下，再迅速跑回撞擊點，見1個人躺在地上，他持續向對方喊「Sir, wake up！」，卻無法叫醒。

向說，後來有1名女駕駛上前關心並打電話報警，他便專注替傷者CPR，女駕駛也有加入按壓；受命法官好奇問，是否清楚CPR的程序？向說自己並非專業，是因為傷者昏迷，他下意識做CPR。

至於素人國民法官則輪流問向詠強「明明知道自己因為酒駕已被吊銷駕照，怎麼還開車？」、「現在還喝酒嗎？」、「平時會不會因為沒看到測速相機就開快車？」等。

向回，2019年他被吊銷駕照後就沒重考，後來雖然會無照上路但沒有很頻繁，另現在應酬時仍會喝酒，但本案發生後因為陰影很大，他都不敢開車；向也說，案發處附近有測速相機，他當時開車的時速應為50多公里，平常也不會超速太多。

今日庭訊另一個重點是保時捷車內的行車紀錄器影片，因為「恰好」未錄下撞擊前後的畫面；向說，他在前年4月購入這部休旅車，但如何操作隨車附贈的行車紀錄器，他並不懂，也從來沒有拔過記憶卡，所以為何沒有該段影像，他也很納悶。

向還表示，他下車後，包括他與旁人都未再進入保時捷，到場警員也直接扣走行車紀錄器，所以他對於沒有撞擊前後的畫面這件事，感覺很奇怪。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

富商向詠強前年11月1日酒駕保時捷撞死新加坡籍男空服員。（資料照）

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