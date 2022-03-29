涉護航特定廠商得標 北市殯葬處副處長涉貪被約談

台北市殯葬管理處副處長王文秀，被檢舉洩漏兩件殯葬處採購案資訊，護航特定廠商得標。（圖：取自YouTube「台北進行式」廣播節目）

2022/03/29 05:30

〔記者錢利忠、蔡思培／台北報導〕台北市殯葬管理處副處長王文秀，被檢舉洩漏兩件殯葬處採購案資訊，護航特定廠商得標，台北地檢署昨與廉政署，兵分十四路搜索殯葬處及相關涉案人住居所，約談王文秀、曾任議員助理的北市府顧問許志成、福臨葬儀公司負責人林栢宗、熊互聯科技負責人林震雨等十二人，僅王女為公務員，依違反貪污治罪條例之圖利等罪偵辦。

王文秀被檢舉 涉洩漏採購案資訊

檢廉獲報，王文秀涉嫌於二○二○年至二○二一年間，洩漏「一○九年無名（主）屍處理（含火葬土葬費用）及相驗暨解剖中心大體搬（接）運與清潔維護勞務採購契約」、「一一○年度第一、二殯儀館電子輓聯維護及運作委託服務」等兩件採購案的招標資訊，護航林栢宗、林震雨等兩業者，分別以一百六十餘萬元及一百七十餘萬元的「最有利標」得標。

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多次搭廠商車外出 拿手提袋下車

廉政署獲報後曾派員跟監，發現王文秀曾多次私下搭乘廠商的車外出，每次都會拿手提袋下車，而林栢宗等業者與王文秀、許志成兩人有私交，許男雖然只是顧問，但他的意見卻疑似能在殯葬處的標案佔有一席之地，但檢廉尚未查獲不法所得，正釐清有無涉及行、受賄等犯行。

台北市殯葬處處長陳冠伶表示，聽到消息很錯愕，就是全力配合調查、勿枉勿縱。台北市政府發言人陳智菡表示，如涉及不法，將依法嚴處。

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