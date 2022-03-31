為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    假打工誆騙投資期貨、虛擬貨幣 坑殺百人不法獲利逾千萬

    警方至新北市新莊某商辦大樓逮獲以郭嫌為首的7人詐欺集團。（記者徐聖倫翻攝）

    警方至新北市新莊某商辦大樓逮獲以郭嫌為首的7人詐欺集團。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/03/31 13:30

    〔記者徐聖倫／新北報導〕25歲郭姓嫌犯成天不務正業四處滋事，月前警方接獲線報，發現郭嫌還另從事假打工、假投資詐欺，不法獲利超過千萬，警方組成專案小組，本月下旬前往新北市新莊區查緝，順利在中港路一處商辦大樓逮捕郭嫌等共7名詐欺集團成員，並扣電腦、手機等大批證物。

    據了解，郭嫌在各社交平台包含臉書、Instagram、LINE等張貼「在家兼職、薪水優渥」的假打工廣告，不少民眾被假打工訊息吸引上門，接著郭嫌旗下成員則不斷推薦期貨、虛擬貨幣等投資標的，佯稱投小錢賺大錢，詐欺集團透過APP初期給予小獲利，待被害人完全上鉤後則直接不理，甚至APP直接下架。

    警方調查，郭嫌經營詐欺公司半年有餘，被害人約100人，詐騙所得至少千萬元，遭坑殺的被害人年齡層多半為20至50歲的求職人士，不少人被騙得血本無歸。警方循線查出郭嫌據點就在新莊區中港路上某商辦大樓，在本月下旬持搜索票前往查緝。

    警方最終逮捕郭嫌等共7人，並扣得電腦組機11台、手機11支、監視器1組等證物，郭嫌等人在偵訊時也承認犯案。訊後，警方依詐欺、組織等罪嫌，將郭嫌等人移送法辦。

    新北市刑警大隊呼籲，標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，民眾有疑慮可撥打165反詐專線或直接撥打110報警。

    郭嫌等7人從事詐欺約半年獲利逾千萬，最終遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    郭嫌等7人從事詐欺約半年獲利逾千萬，最終遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查扣電腦、手機等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查扣電腦、手機等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    人生第一輛車！21歲男上網買急匯30萬…遇詐騙險失金
    2022/03/31 13:10

    人生第一輛車！21歲男上網買急匯30萬…遇詐騙險失金
    87歲嬤也網戀！40萬現金醫戀人…等來78歲老車手
    2022/03/31 12:11

    87歲嬤也網戀！40萬現金醫戀人…等來78歲老車手

    藝人高群靠「它」輕輕鬆鬆登玉山
    她用「超狂手法」付旅館錢 害老闆帳戶被凍結
    2022/03/30 14:53

    她用「超狂手法」付旅館錢 害老闆帳戶被凍結
    詐欺收簿集團以公眾人物姓名為代號 還以刑大名號收購人頭帳戶
    2022/03/30 14:23

    詐欺收簿集團以公眾人物姓名為代號 還以刑大名號收購人頭帳戶

    第17屆 2022愛心獎現正接受提名
    警署掃蕩假投資詐騙專案 已搗破67不法集團、逮481人送辦
    2022/03/30 10:56

    警署掃蕩假投資詐騙專案 已搗破67不法集團、逮481人送辦
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播