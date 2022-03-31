假打工誆騙投資期貨、虛擬貨幣 坑殺百人不法獲利逾千萬

警方至新北市新莊某商辦大樓逮獲以郭嫌為首的7人詐欺集團。（記者徐聖倫翻攝）

2022/03/31 13:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕25歲郭姓嫌犯成天不務正業四處滋事，月前警方接獲線報，發現郭嫌還另從事假打工、假投資詐欺，不法獲利超過千萬，警方組成專案小組，本月下旬前往新北市新莊區查緝，順利在中港路一處商辦大樓逮捕郭嫌等共7名詐欺集團成員，並扣電腦、手機等大批證物。

據了解，郭嫌在各社交平台包含臉書、Instagram、LINE等張貼「在家兼職、薪水優渥」的假打工廣告，不少民眾被假打工訊息吸引上門，接著郭嫌旗下成員則不斷推薦期貨、虛擬貨幣等投資標的，佯稱投小錢賺大錢，詐欺集團透過APP初期給予小獲利，待被害人完全上鉤後則直接不理，甚至APP直接下架。

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警方調查，郭嫌經營詐欺公司半年有餘，被害人約100人，詐騙所得至少千萬元，遭坑殺的被害人年齡層多半為20至50歲的求職人士，不少人被騙得血本無歸。警方循線查出郭嫌據點就在新莊區中港路上某商辦大樓，在本月下旬持搜索票前往查緝。

警方最終逮捕郭嫌等共7人，並扣得電腦組機11台、手機11支、監視器1組等證物，郭嫌等人在偵訊時也承認犯案。訊後，警方依詐欺、組織等罪嫌，將郭嫌等人移送法辦。

新北市刑警大隊呼籲，標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，民眾有疑慮可撥打165反詐專線或直接撥打110報警。

郭嫌等7人從事詐欺約半年獲利逾千萬，最終遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

警方查扣電腦、手機等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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