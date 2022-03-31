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    87歲嬤也網戀！40萬現金醫戀人…等來78歲老車手

    78歲的李男否認自己是詐欺車手，他宣稱是幫美國朋友拿錢。（記者張瑞楨翻攝）

    78歲的李男否認自己是詐欺車手，他宣稱是幫美國朋友拿錢。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/03/31 12:11

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已87歲退休教師童姓阿嬤，月前透過通訊軟體Whats，認識自稱「威廉姆斯」的男子，對方宣稱是中國洛陽人，是一名退休機師，在土耳其被搶劫而受傷住院，急需要錢治療，等痊癒後會到台灣，將阿嬤接到美國達拉斯共度一生，阿嬤「粉紅少女情懷」大爆發，提領40萬元現金，面交的車手竟是78歲，穿西裝打領帶自稱是醫師的李姓車手，可能創下「史上最高齡車手」記錄，全案依詐欺罪法辦。

    李男否認自己是詐欺共犯車手，他宣稱自己是一家小公司的老闆，於網路認識一位美國網友，這位美國人請他到台中市，向阿嬤拿40萬元，但他沒有仔細描述美國朋友的細節，他是純粹幫美國朋友的忙，沒有拿酬勞，台中地檢署裁定請回。

    據指出，教師退休的阿嬤家庭圓滿，她說，「年紀大了身邊想要有人陪伴」，透過通訊軟體認識自稱是退休機師的「威廉姆斯」，對方承諾傷勢痊癒後，要帶她到美國，至於交款，雙方約在台中火車站附近，「威廉姆斯」會派遣一名「醫師朋友」取款。

    阿嬤「粉紅少女情懷」大爆發，本月29日上午，跑到銀行領取40萬元，中市警察局第二分局育才派出所警員楊健群、劉凡漪、陳冠仲，接獲家屬通報，指稱母親疑似被人「第二度詐騙」，到銀行領取40萬元，不知做何用途，家屬還強調，童姓阿嬤曾於去年，偕同看護到超商，想操作ATM匯款，被育才所員警阻詐成功，家屬十分感謝，這次可能又再度遇到詐騙。

    三名員警決定跟蹤監控，發現阿嬤攜帶40萬元，於車站附近與假扮醫生、穿得西裝筆的78歲李姓車手見面，當場逮捕李男，如果他是車手，可能創下「史上最高齡車手」記錄，李男指自己從高雄來赴約，員警告訴阿嬤，騙徒會照三餐噓寒問暖，讓被害人覺得遇到「真愛」，再謊稱受傷、生病等意外狀況，要求被害人付錢，童姓阿嬤才恍然大悟，差點上了詐騙集團的當。

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