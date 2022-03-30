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    她用「超狂手法」付旅館錢 害老闆帳戶被凍結

    警方將還沒退房的黃女逮個正著。（記者王冠仁翻攝）

    警方將還沒退房的黃女逮個正著。（記者王冠仁翻攝）

    2022/03/30 14:53

    〔記者王冠仁／台北報導〕26歲陳姓女子入住台北市一家旅社，她謊稱其住宿費會由公司以匯款方式支付，她以此法取得旅社的帳戶；她隨後再透過網路，以各種方式詐騙網友，要網友把錢匯到旅社的帳戶。但網友事後報警，旅社發現帳戶被列為警示帳戶向警方求助，這才發現是陳搞鬼；旅社告訴警方陳還沒退房，員警於是到場埋伏，趁陳返回旅社時將她逮個正著。

    警方調查，台北市重慶北路一家旅社黃姓老闆日前向警方求助，黃聲稱旅社的帳戶不知為何被通報為警示帳戶、資金被凍結，導致旅社營運出現問題。

    警方深入追查，發現入住旅社的陳姓女子當時謊稱其住宿費用，會由其公司匯款給旅社，陳因此取得旅社的帳戶；她隨後再透過網路，以各種理由行騙，騙網友匯款到旅社的帳戶。但有網友發現被騙後報警，旅社的帳戶因此被列為警示帳戶。

    黃姓老闆得知居然是旅客在搞鬼，氣得告訴警方她還沒退房，員警於是到旅社埋伏，趁陳返回旅社時當場將她逮捕。

    警方說，陳不只利用旅社帳戶，還以各種理由詐騙3名網友，得手1萬多元。陳被逮後，警方也查出她還涉及多起詐欺案，先後被台北、新北、士林地檢署通緝。警方最後將她依詐欺罪嫌送辦，也將她分別解送到各地檢署歸案，同時也擴大清查有無其他被害人遭她詐騙。

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