詐欺收簿集團以公眾人物姓名為代號 還以刑大名號收購人頭帳戶

警方查扣手機、金融存簿、提款卡、黑莓機及現金538萬多元等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2022/03/30 14:23

〔記者邱俊福／台北報導〕以余姓、陳姓男子為首的詐欺轉帳洗錢、收簿集團，專門協助假交友投資詐欺機房洗錢，以及收購人頭帳戶給予機房做為詐騙民眾匯款之用，而為掩飾身分，成員間的通訊軟體代號，竟以馬英九、郭台銘等公眾人物姓名圖像為聯繫代號，甚至收購人頭帳戶時，對外還以「台中市刑大」名稱，行徑非常誇張，刑事局偵七大隊第一隊今宣布搗破，逮余等42人到案送辦。

警方是透過「165」反詐專線大數據分析，發現假投資詐欺集團皆是透過LINE社群軟體隨機加好友，分享飆股、外匯、虛擬貨幣、期貨等投資標的，再傳送「MCK」、「AXA Trading」等假投資平台的連結網址或APP，鼓吹被害人加入平台進行投資。

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經分析相關資料，鎖定以余男為首的轉帳洗錢集團與陳男為首的收購人頭帳戶集團偵查，查知該集團提供人頭帳戶予假交友投資詐欺機房做為詐騙民眾匯款之用，再透過多層網路轉帳、控制人頭臨櫃提領、車手持金融卡至ATM提領或購買比特幣（BTC）、泰達幣（USDT）轉至境外申辦虛擬貨幣錢包等洗錢方式，將詐騙贓款層轉洗出。

警方初步清查，該集團經營半年來至少有60人受害，詐得的金額高達8000多萬元。

警方是在去年中旬至本月執行五波查緝行動，緝獲余姓、陳姓等42人到案，查扣手機、金融存簿、提款卡、黑莓及現金538萬多元，訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

以馬英九、郭台銘等公眾人物姓名圖像為聯繫代號，甚至打「台中市刑大」名號收購人頭帳戶。（記者邱俊福翻攝）

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