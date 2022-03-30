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    小男童借廁所後....失火啦！家具行質疑「這也未免太巧」

    家具賣場內煙霧瀰漫。（記者黃明堂攝）

    家具賣場內煙霧瀰漫。（記者黃明堂攝）

    2022/03/30 22:11

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣台東市博愛路與正氣路交叉口的「好傢在」家具行今天（30日）晚間9點多發生火警，賣場後半部倉庫火燒，所幸及時被店家以滅火器及時滅掉，賣場內煙霧瀰漫。店家表示，火警發生前，有男童跑來借廁所，男童才走掉後就聞到燒焦味，他不敢斷定是縱火，但時間實在太巧合，警消將進一步追查失火原因。

    這家市區大型賣場展示大批床、櫃、被等易燃物品，且位在鬧區，發生火警相當危險，台東消防局據報立即派出大批消防隊趕到，但消防人員抵達前，店家已經以滅火器自撲，廁所旁的倉庫內部分物品遭燒毀，燃燒面積約1平方公尺。但令店家頭大的是，賣場內都是高級家具，煙霧瀰漫會留下味道。消防人員協助以大抽風扇排煙。

    店家表示，晚間9點多有位大約就讀國小或國中1年級的男童跑來說要借廁所，他們給人方便就借了，大約5分鐘時間，小男童走了，同一時間就聞到燒焦味，他們發現廁所旁的倉氣有火有煙，趕緊拿滅火器，同時報案。

    店家說，倉庫不太可能自己燒起來，他不敢說是被縱火，但時間點實在太巧合了！消防人員將進一步調查火警原因，警方也將調查是否被縱火。

    台東「好傢在」的倉庫內火燒，所幸店家及時撲滅。（記者黃明堂攝）

    台東「好傢在」的倉庫內火燒，所幸店家及時撲滅。（記者黃明堂攝）

    消防人員以抽風扇排煙。（記者黃明堂攝）

    消防人員以抽風扇排煙。（記者黃明堂攝）

    台東「好傢在」家具賣場今晚發生火警。（記者黃明堂攝）

    台東「好傢在」家具賣場今晚發生火警。（記者黃明堂攝）

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