與媽媽起口角 南投逆子潑汽油縱火燒全家釀4傷

南投一名男子與母親起口角，盛怒之下回家潑汽油縱火，造成母親（左，倒地者）與弟弟燒傷。（記者劉濱銓翻攝）

2022/03/24 11:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投有縱火、毒品前科的41歲廖姓男子，23日和母親發生口角衝突，一氣之下到加油站買3桶5公升汽油，返家潑汽油縱火洩憤，造成母親與弟弟燒燙傷，連自己也被火燒傷，濃煙也波及到鄰宅1名臥床女鄰居嗆傷，警、消獲報滅火，4人送醫後已無生命危險，廖嫌則在加護病房觀察，警方後續將依公共危險罪將廖嫌移送法辦。

警方調查，廖嫌與母親長期不睦，昨2人發生口角衝突後，廖竟外出買汽油返家縱火，先在機車潑灑汽油，再用打火機點燃，廖嫌母親腿部被火燒傷，到場員警趕緊用滅火器打火撲滅，而廖嫌與弟弟也被有被火燒傷。

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由於火勢延燒猛烈，還波及到隔壁民宅，整排透天厝包含廖嫌住家，有4戶受火災影響，其中1戶鄰居73歲李姓老婦，還因臥病在床遭濃煙嗆傷，幸好及時被救出，送醫後已無生命危險。

經查廖嫌有毒品、縱火前科，過去就曾在家門前縱火，只是沒有燒起來，目前則是打零工，從事回收工作，因與母親相處長期不睦，昨疑因被母親碎念，2人發生激烈口角，才會鑄下大錯，應無外傳廖因討錢不成才縱火，惟詳細原因仍待進一步調查。（12:24更新）

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南投一名男子（左）與母親起口角，盛怒之下回家潑汽油縱火。（記者劉濱銓翻攝）

南投一名男子與母親起口角，盛怒之下回家潑汽油縱火，造成母親與弟弟（中）燒傷。（記者劉濱銓翻攝）

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