根根木頭都「泡澡」！關西廢木材大火連燒12天終滅火

打火弟兄們跟怪手通力配合，一邊射水灌救，一邊挖洞做水坑讓燃燒的廢木頭「泡澡」退火，終於策略正確把整個山谷的惡火滅了。（圖由竹縣府消防局第3大隊提供）

2022/03/30 09:11

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮仁安里5鄰的廢木材堆置場大火在連燒12天之後，終於宣告熄滅！新竹縣政府消防局第3大隊大隊長沈宥霖說，這12天他們不捨晝夜地搶救，總計動員消防員、義消共268人次，另出動84車次來回運水灌救，現場還有堆置場江姓業者所雇4台怪手合力，終於在昨天、29日晚上9點半過不再見到火光，算是完全撲滅。

但考慮現場堆放數量過於龐大的木材，而這些木材的熱蓄積仍很嚴重以致持續有冒煙狀況，所以後續交由江姓業者自行雇用水車看守，他們也持續監控近12個小時。今天早上沈宥霖終於可以鬆一口氣跟關注這起火災的所有人報告「火，終於滅了」！且特別感謝救火期間，關西鄉親等各界民眾給予打火弟兄們的關懷和加油。

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沈宥霖說，這場火警發生在18日凌晨4點多，初步火調鑑定認為是長期堆置於深約10公尺山凹內的廢柴自生沼氣所致，正因是深層的悶燒所以難灌救。

他們獲報後立刻把整個面積約6800多坪的火場，透過佈建防火牆的方式切割成2個區塊。消防員和義消邊射水，邊跟兩兩一組的怪手配合，每組怪手1台負責開挖廢柴找出悶燒的火源讓打火弟兄射水滅火，另1台則負責在現場「挖洞」，他們注入消防水後，怪手再把燃燒中的木頭夾放入水池中「泡澡」，冷卻後再夾出、靜置於被防火巷所包圍的空曠處，如此耗工、費時地作業忙了12天！

打火弟兄們跟怪手通力配合，一邊射水灌救，一邊挖洞做水坑讓燃燒的廢木頭「泡澡」退火，終於策略正確把整個山谷的惡火滅了。（圖由竹縣府消防局第3大隊提供）

打火弟兄們跟怪手通力配合，一邊射水灌救，一邊挖洞做水坑讓燃燒的廢木頭「泡澡」退火，終於策略正確把整個山谷的惡火滅了。（圖由竹縣府消防局第3大隊提供）

打火弟兄們跟怪手通力配合，一邊射水灌救，一邊挖洞做水坑讓燃燒的廢木頭「泡澡」退火，終於策略正確把整個山谷的惡火滅了。（圖由竹縣府消防局第3大隊提供）

經過12天的努力，新竹縣關西鎮仁安里5鄰的廢木材堆置場惡火終於撲滅。（圖由竹縣府消防局第3大隊提供）

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