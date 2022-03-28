原來是老婦找不到家 警步行推車載人10多分鐘助返家

劉姓老婦找不到家，警步行推車10多分鐘，才協助她返家。（讀者提供）

2022/03/28 08:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕大白天就鬧事? 高市鳳山區1名劉姓老婦迷途找不到家，坐在他家門口哭鬧，住戶不識老婦報警，五甲所警員陳冠志到場處理，查明是老婦找不到家，見老婦行動不便，陳員好心借來推車，讓她坐在推車上，警方沿路步行推車10多分鐘，終於協助老婦返家。

「漁村街有人在鬧事！」，鳳山警分局五甲所今表示，昨接獲民眾通報，立即派員趕赴現場，赫見1名71歲的劉姓老婦坐在他家門口哭鬧，一旁住戶無奈不認識老婦，稱她突然跑來門口大吼大叫，也不願與其他人溝通，只好請警方到場協助。

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警方無論怎麼呼喚老婦，她只自顧自地說話，絲毫不願理會他人，改變策略與老婦聊天，過程中獲悉她迷路，住家旁有1間廟，但因她行動不便，無法步行太久，研判老婦的家應該就在附近。

警員陳冠志向附近住戶借了1部手推車，讓老婦坐在車上，警方從後推車，帶著她踏上尋家之旅，3人在附近繞了許久，終於在巷子旁找到老婦的家，警方協助按門鈴找尋家人。

她的兒子前來應門時，不禁驚呼一聲，稱母親一大早出門，直到中午都還沒回家，全家人急得像熱鍋上螞蟻，已經翻遍大街小巷，準備到派出所報案，警方已協助母親返家，感謝警方幫忙。

警方提醒民眾近年來長輩迷途情況日益增多，家屬應多加留心，避免讓長輩獨自出門，許多年長輩未與兒女同住，常需要獨自面對生活上各種困境，家屬平時應定期與長輩聯繫，關心長輩生活狀況，以免發生憾事。

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