屏東老翁開車到台南開瓦斯尋短 波麗士緊急救人

陳姓老翁在車內開瓦斯尋短，永康警方緊急救人。（圖由民眾提供）

2022/03/27 14:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕現居屏東林邊的68歲陳姓老翁，疑因久病厭世，駕駛近百公里的路程，到以前曾住過的台南永康，在車內欲開瓦斯輕生，警方獲報，與其家人尋獲，成功搶救。

這起事件發生於本月24日週五間，永康警分局接獲來自屏東，以及台南市區的民眾報案，指稱轄內的龍橋街附近，有1男子在車內欲開瓦斯自殺，情況緊急。

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龍潭派出所警員黃崧庭與林廷勳立刻趕往，與老翁的女兒分頭搜尋，後來找到車子，發現人尚有意識，趕緊將他救出，並通知消防隊到場協助送醫。

永康警方初步了解，陳男老家原本在永康區龍橋街一帶，由於拆遷，移居至屏東縣林邊鄉，當晚疑似久病心生自殺念頭，又懷念過去的情景，就獨自駕車前來。

陳男行駛至永康區龍橋街故居附近，孤單地在車內飲酒，並吞食安眠藥，神智恍惚下，打電話給屏東友人訴苦後，就開啟瓦斯桶尋短。

陳男的朋友立即報案，請警方搜尋，也聯繫其女兒一起找人，最後有驚無險；只是車子處於發動狀態，門才關閉隨即上鎖，但瓦斯桶瓦斯仍在外洩，危機尚未解除。

黃崧庭擔心一旦有火花引燃，可能造成更大公安事故，就持警棍破窗，順利取出外洩的瓦斯桶，立刻關閉，解除危機。

破窗過程中，黃的左手中指、無名指，以及小指等遭玻璃割傷；永康分局長甘炎民得知，前往關懷、慰問同仁，並表彰他無畏危險、奮不顧身的精神。

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