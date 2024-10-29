為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    屢將少女當洩慾工具 惡狼入監前再犯

    屢將少女當洩慾工具，惡狼入監前再犯。（情境照）

    屢將少女當洩慾工具，惡狼入監前再犯。（情境照）

    2024/10/29 08:33

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有多次姦淫幼女前科、目前在監服刑的男子陳育澤，認識新竹縣未滿14歲少女小美（化名），兩度於半夜將她帶到車上後座，企圖以手指性侵，然因陰道過窄無法進入而未遂，新竹地院認為他屢次將少女當成洩慾工具，法所不容，依性侵幼女未遂罪再判刑3年4月。

    法官調查，陳男與小美因網路遊戲「傳說對決」而相識，分別於去年1月30日及31日凌晨0時至5時間，開車前往小美位在新竹縣竹東鎮住處外空地相約見面。

    陳男明知小美為未滿14歲少女，仍在小客車後座內，先撫摸小美胸部及陰道，並均嘗試以手指插入陰道，然均因陰道過窄，未能以手指插入而性交未遂2次。

    今年3月小美無故離家並與陳男外出，經小美母親報警，小美經警尋獲後，母親在女兒手機通訊軟體內發現陳男與女兒不雅對話內容，始悉上情。

    法官審酌陳男於本件案發前，已有多次因與未滿14歲之女子或與14歲以上未滿16歲之女子為性交行為，而遭法院判處罪刑而入監服刑之前案紀錄，且目前亦因同類案件判刑確定，而入監執行，除素行不佳外，本案又為同類型犯罪，亦可證被告對法律敵對意識甚高，對於自身行為毫無悔過之心。

    法官審酌本案犯罪動機在於滿足一己私慾，其竟利用被害少女年紀尚幼，性自主權發展未臻成熟，而罔顧其身心人格健全發展及心靈感受，將其當作其發洩性慾之對象，為社會道德、法理所不容，應嚴予譴責，且被告行為嚴重戕害被害人身心健全成長，造成難以磨滅之傷害，其犯罪所生損害重大。最後依性侵幼女未遂罪判刑3年4月。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播