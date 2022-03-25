律師涉偷拍被搜索司改會聲援 檢協會轟不尊重司法

律師張靜昨至台北地院，控告台東地檢署主任檢察官涉加重誹謗等罪。 （記者張文川攝）

2022/03/25 13:23

〔記者吳政峰／台北報導〕律師張靜在台東開設律師事務所，並在事務所旁邊開設「綠絲」按摩店，卻涉嫌偷拍按摩女客的裸體，被台東地檢署依妨害秘密罪發動搜索、聲押、起訴。司改會批評東檢搜索律師事務所，是「違反保障律師獨立的國家責任」，要求究責，檢察官協會也不甘示弱，25日回轟不尊重司法。

有關本案司改會要求法務部究責，及張靜對承辦檢察官、主任檢察官提出告訴一事，檢協會25日發表聲明，強調檢察官知有犯罪嫌疑者，依法即有發動偵查釐清事實的責任，在偵審過程中，檢察官一切作為，必須遵照刑事訴訟法的規範，並接受法院的監督。

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檢協會指出，如果個案有實施強制處分的必要，檢察官應向法院聲請取得令狀，對於偵查程序是否合法，被告有無羈押的理由，乃至於犯罪可否證明，均應由檢察官與被告、辯護人在法庭舉證攻防，經法院審酌後中立判斷，並提供不服判斷一方救濟管道，此為司法定紛止爭的基本原理及基石。

檢協會表示，本案經起訴，無論有任何爭議，均應回歸案件本質，針對檢察官聲請搜索、羈押及起訴事實，在法庭進行攻防，由法院加以裁決，而不是要求司法行政監督介入個案，或是對偵辦檢察官提告，這當然是破壞和壓縮檢察官的獨立辦案空間，更非尊重司法的行為。

東檢起訴指控，張靜與黃姓女友共同經營美容美體沙龍店，2016年底，張靜跟保全公司簽訂監視器合約，並請安裝人員把鏡頭朝向按摩店內的按摩床，拍攝登門消費客人的全裸影像，偷拍時間長達5年，已有5人提告。

東檢指出，偷拍檔案部分迄今未查獲，張靜與黃女也不願交代流向，被害人全裸影像未來仍有遭到散播的危險，將另行分案持續追查，同時建請受理承審法官，給予被告適當強制處分。東檢呼籲前往綠絲美容美體沙龍店消費按摩的被害人，主動與地檢署為民服務中心聯繫，主張相關權益及協助釐清案情。

張靜昨赴台北地院提出刑事自訴，控東檢主任謝長夏加重誹謗、使公務員登載不實罪，表示近日還會赴東院自訴控告羅佾德、主任檢察官陳筱茜違法搜索、妨害電腦使用、公務員洩密、妨害秘密等多罪。

除了司改會，台東律師公會也聲援張靜，表示檢方未確定律師為被告身分前，恣意搜索律師事務所，違反刑事訴訟法的拘提規定。東檢表示，刑訴法對傳票應記載事項，未明示應在附註欄註記「本件被傳人」係何身分，此非法定事項；且警詢後送傳票予張姓被告時，經張簽收未質疑。

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