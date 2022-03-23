律師張靜遭搜索司改會聲援 劍青檢改籲勿違法要求法務部長施壓

劍青檢改指出，律師張靜（見圖）是司改會常務執行委員，司改會竟為了常務執委涉犯的刑事案件，要求法務部長追究承辦檢察官的責任，實有偏私不當。（資料照）

2022/03/23 19:16

〔記者錢利忠／台北報導〕台東地檢署偵辦律師張靜涉嫌妨害秘密偷拍案，前天指揮警方搜索張靜的律師事務所，民間司法改革基金會批評東檢違反保障律師獨立的國家責任，應追究東檢與承辦檢察官的責任，且法務部長應公開向社會道歉。對此，由基層檢察官組成的劍青檢改今天則發聲明回應司改會，強調法務部長並無干預個案偵辦之權，籲請民團勿違法要求部長施壓。

劍青檢改聲明指出，民間司改會發表聲明，公然要求法務部長追究懲處正在偵辦個案的東檢檢察官，蔑視法律體制，試圖干擾辦案。依法院組織法及法務部組織法規定，法務部長並無個案監督及指揮之權，此乃法界共知之基本常識。此機制設計原理，即在於避免法務部長因政治考量而對個案施壓或干預。

請繼續往下閱讀...

聲明指出，司改會明知法務部長不得干涉個案，竟公然發聲明，要求法務部長行此違法行徑，實令人驚愕與憤怒。希望司改會站在國家體制及執法公平性的立場，停止此等助長政治不當干預個案的惡劣風氣。

劍青檢改指出，我國乃民主法治人人平等之國度，沒有人可因特殊身分而豁免刑事追訴責任。縱具律師資格，若為被告或犯罪嫌疑人，於具備法定要件下，亦得搜索、傳喚、拘提。張靜因涉嫌以隱藏式監視器竊錄按摩店顧客在店內的隱私活動，涉犯刑法妨害秘密等罪嫌，經檢察官向法院聲請核發搜索票獲准，本是展現法律之前，人人平等。檢察官據以執行搜索，且以被告身分對其拘提，亦為平等執法，並無特別優遇之理。

聲明提及，張靜為司改會的常務執行委員，司改會竟為了其常務執行委員涉犯的刑事案件，罕見特別要求法務部長追究承辦檢察官的責任，實有偏私不當，更破壞平等、公正，希望司改會懸崖勒馬，勿繼續混淆視聽。

劍青檢改強調，我國刑事訴訟法對於執法爭議程序，本有各項監督制衡之機制。台東地院認為東檢開立傳票，未載身分而有疑義，即是本於監督制衡功能而發揮作用。縱使，法院認為拘提程序有瑕疵而未予羈押，但張靜是否構成刑法犯罪的行為，仍待公正調查，此不因其另兼為他人辯護即可豁免。

劍青檢改呼籲司改會，豈能惡意混淆視聽，試圖透過法務部長干預個案，致使犯罪嫌疑因此免除偵辦或脫罪？再次呼籲司改會應回歸法律專業，切勿試圖透過不正當方法，干涉個案偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法