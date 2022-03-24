為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    律師張靜涉偷拍遭起訴 東檢：5按摩客提告

    東檢主任檢察謝長夏（見圖）指稱，張靜與黃姓女友涉嫌偷拍時間長達5年以上。（記者陳賢義攝）

    東檢主任檢察謝長夏（見圖）指稱，張靜與黃姓女友涉嫌偷拍時間長達5年以上。（記者陳賢義攝）

    2022/03/24 17:21

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東律師張靜涉嫌偕黃姓女友利用共同經營的按摩站，裝設隱藏式監視器偷拍入店客人更衣裸體及按摩過程，台東地檢署今偵結，依違反刑法第315之1第2款妨害秘密罪、個人資料保護法第41條罪提起公訴。

    東檢主任檢察官謝長夏表示，張、黃為男女朋友關係，分為共同經營按摩店負責人及服務人員，自2016年11月10日，由張某全公司簽訂監視器買賣契約，買斷該保全公司銷售的監視器設備及監視器主機儲存影片檔案設備。因張認為原設備儲存硬碟容量不足，又另行加購大容量儲存影片硬碟，並請保全公司人員依其指示，在按摩房間（亦為顧客更衣處）的天花板，架設監視錄影、錄音設備，並刻意將其中一顆鏡頭朝向按摩店內按摩床，以攝入所有來店按摩顧客全裸更衣及裸露隱私部位的全部過程。

    謝長夏表示，保全公司工程師並依張、黃2人指示，每半年一次，將特定日期的偷拍影片檔案拷貝，存入隨身碟後，拿至張經營的律師事務所，交予事務所的行政助理，偷拍時間長達5年以上。

    謝長夏表示，迄該署偵查終結為止，共有5名被害人提出告訴，其中有被害人前往按摩10餘次，遭偷拍的全裸影像，留於查扣監視器主機。此案偷拍後經拷貝交予律師事務所的影像檔案，部分迄未查獲，張、黃也不願交代流向，被害人全裸影像未來仍有持續遭到散播的危險。為維護被害人權益，將另行分案持續追查，亦建請受理承審法官，適時為適當的強制處分。

    謝長夏表示，本案涉及偷拍時間逾5年，再次呼籲有前往消費按摩的被害人，主動與檢方為民服務中心聯繫，協助釐清案情，並主張相關權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    律師張靜涉偷拍遭檢警搜索、聲押 台東律師公會聲援
    2022/03/24 09:17

    律師張靜涉偷拍遭檢警搜索、聲押 台東律師公會聲援
    律師張靜遭搜索司改會聲援 劍青檢改籲勿違法要求法務部長施壓
    2022/03/23 19:16

    律師張靜遭搜索司改會聲援 劍青檢改籲勿違法要求法務部長施壓

    誰說減肥不能吃糖？日本妹都靠這招
    律師張靜涉妨害秘密偷拍 全裸入鏡被害人恐不只1人
    2022/03/23 18:00

    律師張靜涉妨害秘密偷拍 全裸入鏡被害人恐不只1人
    律師張靜捲入按摩店偷拍 東檢追擊：查扣電腦內有被害人全裸影像
    2022/03/23 09:46

    律師張靜捲入按摩店偷拍 東檢追擊：查扣電腦內有被害人全裸影像

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    被東檢指控捲入按摩店偷拍案 律師張靜駁：保全系統錄的
    2022/03/22 16:15

    被東檢指控捲入按摩店偷拍案 律師張靜駁：保全系統錄的
    律師張靜涉妨害秘密罪 檢方漏夜偵訊
    2022/03/22 00:15

    律師張靜涉妨害秘密罪 檢方漏夜偵訊
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播