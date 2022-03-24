律師張靜涉偷拍遭起訴 東檢：5按摩客提告

東檢主任檢察謝長夏（見圖）指稱，張靜與黃姓女友涉嫌偷拍時間長達5年以上。（記者陳賢義攝）

2022/03/24 17:21

〔記者陳賢義／台東報導〕台東律師張靜涉嫌偕黃姓女友利用共同經營的按摩站，裝設隱藏式監視器偷拍入店客人更衣裸體及按摩過程，台東地檢署今偵結，依違反刑法第315之1第2款妨害秘密罪、個人資料保護法第41條罪提起公訴。

東檢主任檢察官謝長夏表示，張、黃為男女朋友關係，分為共同經營按摩店負責人及服務人員，自2016年11月10日，由張某全公司簽訂監視器買賣契約，買斷該保全公司銷售的監視器設備及監視器主機儲存影片檔案設備。因張認為原設備儲存硬碟容量不足，又另行加購大容量儲存影片硬碟，並請保全公司人員依其指示，在按摩房間（亦為顧客更衣處）的天花板，架設監視錄影、錄音設備，並刻意將其中一顆鏡頭朝向按摩店內按摩床，以攝入所有來店按摩顧客全裸更衣及裸露隱私部位的全部過程。

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謝長夏表示，保全公司工程師並依張、黃2人指示，每半年一次，將特定日期的偷拍影片檔案拷貝，存入隨身碟後，拿至張經營的律師事務所，交予事務所的行政助理，偷拍時間長達5年以上。

謝長夏表示，迄該署偵查終結為止，共有5名被害人提出告訴，其中有被害人前往按摩10餘次，遭偷拍的全裸影像，留於查扣監視器主機。此案偷拍後經拷貝交予律師事務所的影像檔案，部分迄未查獲，張、黃也不願交代流向，被害人全裸影像未來仍有持續遭到散播的危險。為維護被害人權益，將另行分案持續追查，亦建請受理承審法官，適時為適當的強制處分。

謝長夏表示，本案涉及偷拍時間逾5年，再次呼籲有前往消費按摩的被害人，主動與檢方為民服務中心聯繫，協助釐清案情，並主張相關權益。

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