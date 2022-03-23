律師張靜涉妨害秘密偷拍 全裸入鏡被害人恐不只1人

東檢偵辦張靜涉妨害秘密偷拍，首度公開說明案情。（記者陳賢義攝）

2022/03/23 18:00

〔記者陳賢義／台東報導〕台東地檢署偵辦律師張靜涉嫌妨害秘密偷拍案，認為張與其黃姓女友有串供及湮滅證據之虞，昨向台東地方法院聲請羈押禁見，但因拘提程序有疑義遭釋回，東檢今提出抗告；另外，檢方在檢視查扣影片中發現有被害人全裸入鏡，研判可能不只1人，呼籲近半年內有前往張所經營按摩院按摩的民眾，主動與檢方聯繫，協助釐清案情，並主張相關權益。

東檢21日指揮台東縣刑大搜索張靜律師事務所和其黃姓女友共同經營的按摩店，查扣相關電磁紀錄等資料，並將張靜拘提到案，昨以有串證和湮滅證據之虞聲請羈押禁見，但因程序有疑義遭台東地院駁回，張靜當場獲釋。

請繼續往下閱讀...

張靜獲釋後主動對外界釋疑，強調他並沒有偷拍，裝設監視器錄影是為了自保和防盜。

東檢今首度召開記者會，公開說明案情，主任檢察官謝長夏表示，檢方是在偵辦另起案件時，發現張與黃姓女友人共同經營的按摩店，涉嫌裝設隱藏式監視器，來店按摩的顧客進入店內後所有舉止均予錄音及錄影，甚至有顧客全裸入境。檢方早在去年11月18日就將張及其黃姓女友依違反加重妨害秘密罪、意圖營利妨害秘密罪及違反個人資料保護法簽分「偵」字案偵辦。

謝長夏表示，偵辦中發現張有將偷拍被害人的影像電磁紀錄留存按摩店監視器主機，且有可能轉存部分檔案至律師事務所電腦，因而檢具相關事證向台東地院聲請搜索票，經解析查扣電腦確實存有被害人遭偷拍的影像，被害人不只1人，會再加快檢視影片。

謝長夏表示，檢方昨傳訊張靜到庭複訊時，因張拒不到庭，才另發拘票拘提，台東地院以傳票附註欄「本件被傳人」身分漏未記載，認為未經合法傳喚程序即予拘提不合法定程序駁回聲押，檢方則認為「本件被傳人」身分雖未記載「被告」，但表格是提醒當事人，並非法定事項，且送達拘票給張時，有當場告知、張也親自簽收並未質疑，程序沒問題，已收到院方羈押庭裁定書，今將提起抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法