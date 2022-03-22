被東檢指控捲入按摩店偷拍案 律師張靜駁：保全系統錄的

台東名律師張靜被檢方偵辦偷拍案並聲押，台東地方裁定釋回。（記者黃明堂攝）

2022/03/22 16:15

〔記者黃明堂／台東報導〕台東知名律師張靜的女友經營按摩店，兩人均被檢方指控在客人更衣及按摩過程涉嫌偷拍，依妨害祕密罪偵辦並對張聲押，但張靜向法院否認偷拍，且指控檢察官拘提程序有瑕疵。法院裁定無保釋回。檢方表示，程序皆合法，研議抗告。

張靜表示，他協助女朋友開設髮廊按摩店，後來和客戶發生糾紛，他是女朋友的辯護律師，為了釐清客戶在房間4小時的按摩發生何事，要為女友辯護，於是向保全拿當時的監視影像，這是保全提供給他的監視影像，並非他偷拍，是保全系統錄的。

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張靜說，當初將房子租給女友經營髮廊，擔心有人說他們經營的是黑店，因此裝設監視器自保，還有萬一有客戶人說被按摩的人性侵、性騷擾，那就必須要調帶子看真相，所以請保全裝設監視器是自保和防盜。

張靜表示，他是蔡英文總統博士學歷、論文案被告彭文正的辯護律師，檢方偵辦他根本是「查水表、政治追殺」；台東地檢署回應，「張姓被告於接受詢問或訊問前，自行對外所稱本案係政治迫害或查水錶云云，顯係個人過度聯想，與事實全然不符」。

台東地檢署發布新聞稿指出，該署羅佾德檢察官前受理偵辦另案時，發現據黃姓被告（即張靜女友）及張姓辯護人（即張靜），所提出監視器翻拍照片（其中有被害人私密內容）疑似未經被害人同意於按摩及更衣過程偷拍取得。經檢察官指揮台東縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、刑事警察大隊偵一隊、偵三隊、台東分局偵查隊及馬蘭派出所密切蒐證後，為持續清查有無其他被害人，並查扣相關電磁紀錄，於昨（21）日早上10時許搜索前揭按摩店及張姓被告所經營之事務所。

台東地檢署經執行搜索查扣相關電磁紀錄等資料，並傳訊相關證人、其他被害人等多人，以及黃姓、張姓被告到庭偵訊。因張靜拒不到庭，遂另發拘票飭警執行拘提。經檢察官偵訊後，認被告2人涉犯個人資料保護法及妨害秘密等罪嫌重大，且被告2人在偵訊過程中有串證、勾串證人之虞，另黃姓被告並無固定住所，亦有逃亡之虞，遂於今日凌晨2時許，訊問完畢後，向法院聲請羈押並予禁止接見通訊。

不過，台東地方法院以傳票附註欄「本件被傳人」身分漏未記載，認台東地檢署未經合法傳喚程序即予拘提不合法定程序，裁定釋回。台東地檢署指出，刑事訴訟法第71條傳票應記載事項並未明示，傳票應予附註欄特別註記「本件被傳人係」何身分之事項，前揭欄位僅係制式表格為提醒當事人所為標示，並非法定事項。再者，本案於警詢時即已告知張靜為犯罪嫌疑人，也告知張靜將由檢察官進行傳喚並記明筆錄，且警詢後送達傳票予張靜時，也經張靜當場親自簽收並未質疑。而前揭刑事傳票注意事項第一點即載明「被告無正當理由不到場者，得命拘提。」等語，另張靜是執業律師，對法定程序素有專業，也無誤解之可能。

檢方說，本案因張姓被告接收傳票後拒不按時到庭，遂核發拘票飭警執行拘提到署偵訊，本案係依法執行傳票、拘提程序。法院以刑事傳票漏載「本件被傳人係」何身分為由，恐有誤解刑事訴訟法第71條規定之虞。

檢方指出，本案扣案之監視錄影畫面檔案龐大，不易解析，本署呼籲於近半年內曾前往綠絲美容美體沙龍按摩之民眾，主動與地檢署為民服務中心聯繫，協助本署釐清案情。

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