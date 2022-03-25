只有6輛車卻申報70多人 高雄租賃車行騙政府「抒困4.0」200多萬

高雄某租賃車行利用政府「抒困4.0」美意，用人頭詐領200多萬補貼。（記者黃佳琳攝）

2022/03/25 10:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕武漢肺炎 （新型冠狀病毒病，COVID-19）在全球爆發兩年多，百業受到嚴重衝擊，政府為了幫助受影響的民眾維持生計，陸續推出4次抒困方案，高雄卻有某租賃車行利用人頭司機，向政府騙取200多萬抒困金，被檢警依詐欺、偽告文書罪送辦。

高市刑大指出，去年5月到7月，政府針對受影響的職業駕駛，推出「紓困4.0」版本的「交通部公路總局協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響遊覽車、計程車客運業及小客車租賃業駕駛人薪資補貼要點」，每人可申請3萬元薪資補貼。

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高市三民區某合法租賃車行，名下只有6輛租賃車，但卻有70多人透過車行名義，由車行出具在職證明向監理單位申請補貼；由於監理單位審核時，只要是合法租賃車行提出的證明就能順利核發補貼，因此順利請領下來200多萬元。

不過，高雄監理所事發核對資料時，發現該車行僅有6輛車，依比例計算，該車行最多只能有9位司機，但卻有70多人申請補貼，明顯有異，於是一方面發文請車行繳回溢領的補助，另方面報請雄檢指揮偵辦。

高市刑大介入偵辦後，前往車行顏姓負人（37歲）的住處、公司等處搜索，並傳喚70多人到案說明，顏偵訊時否認犯行，被檢方聲押後，才坦承犯行，被法院裁定10萬元交保；部分司機坦承是人頭，拿到2、3千元的走路工，也有司機直說不知道自己被當人頭請領補貼，不過目前僅有少數司機到案，全案仍深入釐清中。

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