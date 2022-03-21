資助單親女同事10多年...「恩人」竟成狼 涉猥褻26次被起訴

台北地檢署不採信男方稱「不小心碰到」等辯詞，依26個強制猥褻罪將他起訴。（示意圖）

2022/03/21 11:13

〔記者錢利忠／台北報導〕就讀高中的小如（化名）因父親早逝，從小與母親相依為命，母親的男同事起初好心資助，母女倆也對他感恩在心，不過隨著小如一天一天長大，男同事竟起色心，多次趁前往小如家探視的機會，摸她的下體及胸部，直到去年她向老師哭訴「恩人」的獸行，男方才被法辦；台北地檢署不採信男方稱「不小心碰到」等辯詞，依26個強制猥褻罪將他起訴。

少女指控，母親的男同事起初好心資助母親10多年，直到她升上高中一年級後，在即將升高二期間，男方趁每週到她家訪視的機會，多次假借要幫她按摩，卻以膝蓋強壓住她的腳，以手摸她的下體及胸部，她原本不敢告訴母親，直到去年她再也受不了，才向老師求助。

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全案經校方通報北市信義警分局後，少女母親才得知女兒慘遭狼爪，警詢後依強制猥褻罪將男方法辦；男方到案後則否認猥褻少女，辯稱僅承認「不小心碰到」2次，發生時間分別是少女升高二之前的5月至7月間。

檢方考量少女指證歷歷，不採信男方的辯詞，依男方每星期二至五，會固定前去少女家的頻率，自前年5月1日至7月31日計算，共計13週，認定他共涉嫌犯下26次犯行。

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