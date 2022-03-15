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    色雇主強吻女看護硬揉雙峰 還叮嚀「不要跟老闆娘講」

    黃男強行猥褻女看護。（情境照）

    黃男強行猥褻女看護。（情境照）

    2022/03/15 12:32

    〔記者吳政峰／台北報導〕黃姓男子2020年間聘任一名女看護到家中照顧丈母娘，卻趁家中人少之際，兩度強吻女看護並揉胸，事後擔心老婆發現，還叮嚀女看護「不要跟老闆娘講」。高等法院15日依強制猥褻罪判黃男1年徒刑，考量雙方已和解，緩刑3年。

    2020年間，黃男趁老婆騎乘機車外出前往便利店拿取咖啡之際，見女看護與丈母娘在房內休憩，竟了色心，開門叫喚女看護到廁所內。

    女看護一進到廁所，黃男就如餓虎撲羊，壁咚女看護強行舌吻，再猛揉她的胸部，聽到對方反抗大叫「不行」，仍持續抓奶猥褻，直到聽到老婆的機車返家聲音，才趕緊罷手，並叮嚀女看護「不要跟老闆娘講」。

    女看護在驚懼失措之下返回房間，傳訊給同為看護的表姊哭訴。

    沒想到2天後，黃男見女看護獨自在廚房內準備早餐，竟再起色心，故技重施，從背後環抱女看護腰部，左手將她的臉部往左側轉，再度強吻，不顧對方反對。

    女看護感到害怕稱「不行」，並將黃男大力推開，黃男才悻悻然離去，並再次叮嚀「不要跟老闆娘講」後離去。

    女看護深感痛苦，與表姊討論後，決定報警，避免在生活於終日惶恐的環境中。

    一審指出，黃男僅為滿足個人性慾，竟利用女看護獨處時強制猥褻犯行，動機、行徑惡劣，嚴重戕害身體自主權，造成被害人心靈受創，事後又否認犯行，未取得原諒，評議後兩罪各判刑7月，定應執行1年。

    高院指出，黃男在二審審理期間，終能坦承犯行，並與女看護達成和解、賠償損害，獲得被害人原諒，並同意法院給予緩刑的0機會，足見悔意，因此認定黃男經偵審程序及刑之宣告，當知所警惕，決議宣告緩刑3年，免入獄，可上訴。

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