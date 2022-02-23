金鐘主持人陳耀忠猥褻女兒友人 判刑1年

陳耀忠趁著醉意對女兒的友人摸下體、強吻，花蓮地方法院日前依強制猥褻罪判處一年徒刑，全案還可以上訴。（資料照、情境照；本報合成）

2022/02/23 21:32

〔記者王錦義／花蓮報導〕金鐘獎得主陳耀忠Canglah，在花蓮開設原住民傳統美食無菜單料理餐廳，在當地小有名氣，被封為「阿美族廚神」，不過陳耀忠的女兒在2020年帶好友到家中玩，陳耀忠趁著醉意對女兒的友人摸下體、強吻，花蓮地方法院日前依強制猥褻罪判處一年徒刑，全案還可以上訴。

檢警調查，2020年9月被害女子應邀到陳耀忠位於花蓮縣豐濱鄉住處飲酒，後來因飲品不足，陳耀忠凌晨打算駕車出門買酒，被害人擔心他酒醉發生危險因此陪同，後來，陳耀忠開車載被害者至花蓮縣豐濱鄉石門班哨角，並邀被害人下車看海，之後陳耀忠竟強吻被害人，並從女短褲管下方把手伸入内褲内撫摸下體。

請繼續往下閱讀...

被害女子掙扎起身走回車上要求回去，陳耀忠返回車上後，仍續違反被害人意願，親吻嘴巴及隔著衣服吻胸部，被害女子打電話求救，陳耀忠才載被害人返回住處。陳耀忠遭警方調查後坦承犯行，向法官表示是因為喝醉酒意識不清，不知道發生什麼事情。不過法官調查，認為陳男從海邊返回車上發現爆胎，尚能自行更換備胎，且順利駕車返家，足認被告當時意識狀態清楚。

法官認為，被告陳耀忠明知告訴人為其女的友人，當悉2人間有輩份差距，不僅毫無長輩應有自持、自重，竟對告訴人逞以獸慾，且時值深夜、地處偏遠，對告訴人造成相當的心理恐懼，後雖部分坦承，卻仍避重就輕，依強制猥褻罪判處一年。

48歲陳耀忠，2017年主持原視節目《'aledet美味阿樂樂滋》獲第52屆金鐘獎，人文紀實節目主持人獎，他當時穿著原住民傳統服飾、裸上身，從郭書瑤、陳雅琳手中領獎，還打趣說，「我想說都打赤膊了，後面有兩個開衩的比我更辣」，逗笑全場；形象一向良好的他，還參與花蓮縣政府的宣傳活動，被地方視為原住民青年創業有成的典範。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳耀忠趁著醉意對女兒的友人摸下體、強吻，花蓮地方法院日前依強制猥褻罪判處一年徒刑，全案還可以上訴。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法