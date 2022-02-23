為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    金鐘主持人陳耀忠猥褻女兒友人 判刑1年

    陳耀忠趁著醉意對女兒的友人摸下體、強吻，花蓮地方法院日前依強制猥褻罪判處一年徒刑，全案還可以上訴。（資料照、情境照；本報合成）

    陳耀忠趁著醉意對女兒的友人摸下體、強吻，花蓮地方法院日前依強制猥褻罪判處一年徒刑，全案還可以上訴。（資料照、情境照；本報合成）

    2022/02/23 21:32

    〔記者王錦義／花蓮報導〕金鐘獎得主陳耀忠Canglah，在花蓮開設原住民傳統美食無菜單料理餐廳，在當地小有名氣，被封為「阿美族廚神」，不過陳耀忠的女兒在2020年帶好友到家中玩，陳耀忠趁著醉意對女兒的友人摸下體、強吻，花蓮地方法院日前依強制猥褻罪判處一年徒刑，全案還可以上訴。

    檢警調查，2020年9月被害女子應邀到陳耀忠位於花蓮縣豐濱鄉住處飲酒，後來因飲品不足，陳耀忠凌晨打算駕車出門買酒，被害人擔心他酒醉發生危險因此陪同，後來，陳耀忠開車載被害者至花蓮縣豐濱鄉石門班哨角，並邀被害人下車看海，之後陳耀忠竟強吻被害人，並從女短褲管下方把手伸入内褲内撫摸下體。

    被害女子掙扎起身走回車上要求回去，陳耀忠返回車上後，仍續違反被害人意願，親吻嘴巴及隔著衣服吻胸部，被害女子打電話求救，陳耀忠才載被害人返回住處。陳耀忠遭警方調查後坦承犯行，向法官表示是因為喝醉酒意識不清，不知道發生什麼事情。不過法官調查，認為陳男從海邊返回車上發現爆胎，尚能自行更換備胎，且順利駕車返家，足認被告當時意識狀態清楚。

    法官認為，被告陳耀忠明知告訴人為其女的友人，當悉2人間有輩份差距，不僅毫無長輩應有自持、自重，竟對告訴人逞以獸慾，且時值深夜、地處偏遠，對告訴人造成相當的心理恐懼，後雖部分坦承，卻仍避重就輕，依強制猥褻罪判處一年。

    48歲陳耀忠，2017年主持原視節目《'aledet美味阿樂樂滋》獲第52屆金鐘獎，人文紀實節目主持人獎，他當時穿著原住民傳統服飾、裸上身，從郭書瑤、陳雅琳手中領獎，還打趣說，「我想說都打赤膊了，後面有兩個開衩的比我更辣」，逗笑全場；形象一向良好的他，還參與花蓮縣政府的宣傳活動，被地方視為原住民青年創業有成的典範。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    陳耀忠趁著醉意對女兒的友人摸下體、強吻，花蓮地方法院日前依強制猥褻罪判處一年徒刑，全案還可以上訴。（資料照）

    陳耀忠趁著醉意對女兒的友人摸下體、強吻，花蓮地方法院日前依強制猥褻罪判處一年徒刑，全案還可以上訴。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃園性侵累犯見16歲女學生落單 脫褲露下體埋伏襲臀
    2022/02/10 14:45

    桃園性侵累犯見16歲女學生落單 脫褲露下體埋伏襲臀
    謊稱變魔術騙學弟到宿舍吸菸區 男大生趁機襲胸親脖舔下體
    2022/01/26 16:30

    謊稱變魔術騙學弟到宿舍吸菸區 男大生趁機襲胸親脖舔下體

    女星白家綺靠這一招 讓嫩ㄤ重新戀愛
    猥褻女信徒後起乩「哥哥他知錯了」 宮廟男判8月還須賠償20萬
    2022/01/25 14:52

    猥褻女信徒後起乩「哥哥他知錯了」 宮廟男判8月還須賠償20萬
    色膽包天！媽在開車 女兒坐後座遭男友搓揉生殖器5分鐘
    2022/01/11 23:37

    色膽包天！媽在開車 女兒坐後座遭男友搓揉生殖器5分鐘

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播